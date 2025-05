Xabi Alonso poprosił o nieoczekiwany transfer. Polecił go Toni Kroos

Imago / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Xabi Alonso poprosił Real o transfer Angelo Stillera

Na liście życzeń transferowych Xabiego Alonso i Realu Madryt znalazło się nazwisko Angelo Stillera, który miałby pełnić rolę mózgu drużyny. Co ciekawe, pomocnika VfB Stuttgart polecił sam Toni Kroos, a więc jedna z nowożytnych legend Los Blancos.

Umiejętności Stillera mają idealnie wpisać się w wizję gry Alonso. Co więcej, aktualnie Real Madryt stawia na wzmocnienia zawodnikami, którzy może nie mają statusu gwiazdy, ale są doskonale przystosowani do gry zespołowej. Oczywiście tacy piłkarze jednocześnie muszą posiadać odpowiednią jakość, by nadać styl grze Królewskich.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

MARCA podkreśla, że potencjalne przybycie niemieckiego pomocnika nie ma nic wspólnego z ewentualnym odkupieniem Nico Paza. Sprawa argentyńskiego zawodnika jest rozpatrywana oddzielnie. Los Blancos pozwolili odejść piłkarzowi w tamtym roku, ale nigdy nie wykluczyli, że ponownie się do niego zwrócą, jeśli osiągnie odpowiedni poziom.

Obecnie celem Realu Madryt jest stworzenie zespołu, w którym zawodnicy będą się rozwijać i stawać znaczącymi postaciami. Sprowadzanie gotowych gwiazd za ogromne pieniądze to często ryzykowne podejście, co pokazał transfer m.in. Edena Hazarda. Transfer Angelo Stillera, na wyraźną prośbę Xabiego Alonso i z rekomendacją Toniego Kroosa, wydaje się idealnie wpisywać w tę strategię.