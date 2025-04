Xabi Alonso kuszony przez giganta. Bayer kontratakuje!

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayern Leverkusen nie chce rozstawać się z Xabim Alonso

Xabi Alonso według różnych sugestii jest faworytem do objęcia sterów nad Realem Madryt. W stołecznej ekipie Hiszpan miałby być następcą Carlo Ancelottiego. Tymczasem ciekawe wieści przekazał niemiecki “Bild”.

Źródło twierdzi, że sternicy Bayeru Leverkusen nie chcą pozwolić odejść swojemu trenerowi. Aby zatrzymać Xabiego Alonso w klubie, władze Aptekarzy są gotowe otoczyć trenera utalentowanymi graczami, dzięki którym Hiszpan mógłby z Bayerem powalczyć o najwyższe cele.

Na celowniku klubu z Bay Arena znajduje się między innymi Ibrahim Maza z Herthy. 19-latek jest postrzegany za jednego z najbardziej utalentowanych graczy w algierskiej piłce. W tej kampanii w stołecznym zespole wystąpił jak na razie w 32 spotkaniach. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył pięć asyst.

Maza to wychowanek Reinickendorfer Füchse, który do Herthy dołączył w lipcu 2016 roku. Najpierw do Akademii Piłkarskiej. Z kolei w pierwszej drużynie Starej Damy zakotwiczył w lipcu 2023 roku. Aktualna umowa ofensywnego pomocnika obowiązuje do końca czerwca 2030 roku. Latem minionego roku piłkarz zdecydował się na parafowanie nowego kontraktu z berlińczykami.

Maza ma już na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Algierii. Chociaż w przeszłości był też testowany w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. Rynkowa wartość gracza wynosi 12 milionów euro.

