Pressfocus Na zdjęciu: Ruben Neves (z prawej)

Ruben Neves chce po sezonie opuścić Wolverhampton. Portugalczyk został już wyceniony. Jego priorytetem jest pozostanie w Premier League.

Wolverhampton latem może zarobić mnóstwo pieniędzy

Z klubu chce odejść Ruben Neves

O Portugalczyka zabiegają angielskie drużyny

Angielscy giganci muszą wyłożyć mnóstwo pieniędzy

Do końca sezonu w Premier League zostało już tylko kilka kolejek. Wciąż czekamy między innymi na poznanie drużyny, która reprezentować będzie Anglię w Lidze Konferencji Europy. Najprawdopodobniej będzie to West Ham albo Wolverhampton.

Wilki mogłyby być wyżej w tabeli od Młotów, ale wygrały tylko jeden z pięciu ostatnich meczów. Na kryzys formy z pewnością wpłynął brak kluczowego piłkarza dla tej drużyny, czyli Rubena Nevesa. Portugalski pomocnik w bieżącej kampanii rozegrał 32 spotkania. Strzelił w nich cztery gole oraz zaliczył dwie asysty.

Umiejętności 25-latka przerastają Wolverhampton, które jest świadome, że piłkarzem interesują się giganci. Wobec tego Neves został wyceniony przez Wilki na 70 milionów euro. Kwota ta z pewnością odstraszy minimum dwóch chętnych, czyli Barcelonę i Juventus.

W grze o pomocnika pozostają zapewne angielskie ekipy, co cieszy Nevesa. Chciałby on bowiem zostać w Premier League. Portugalczyka u siebie widzi Arsenal, który zdecydowanie potrzebuje wzmocnić drugą linię. Z kolei Manchester United potrzebuje 25-latka, aby zastąpić głównie Paula Pogbę. Kilku innych pomocników również opuści Old Trafford, więc gracz Wolverhampton byłby istotną postacią u Czerwonych Diabłów.

