Wolverhampton Wanderers będzie zimą poszukiwało wzmocnień. Julen Lopetegui marzy o sprowadzeniu Nacho Fernandeza i Mariano Diaza. Trener starał się o kupno tych graczy już, gdy prowadził Sevillę.

Wolverhampton poszuka zimą wzmocnień, by jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie w Premier League

Julen Lopetegui prosi dyrektorów o transfer duetu rezerwowych Realu Madryt: Nacho Fernandeza i Mariano Diaza

Trener chciał już prowadzić tych graczy, gdy pracował w Sevilli

Rezerwowi Realu trafią na Molineux?

Wolverhampton Wanderers znajduje się obecnie w strefie spadkowej. To właśnie sytuacja sportowa sprawiła, że władze klubu zdecydowały się zwolnić Bruno Lage’a i zastąpić go Julenem Lopeteguim. Były szkoleniowiec Sevilli ma całą przerwę na Mistrzostwa Świata w Katarze, by zaplanować ruchy w zimowym okienku transferowym. Hiszpan wytypował już dwa wymarzone wzmocnienia.

Lopetegui marzy o sprowadzeniu dwóch rezerwowych graczy Realu Madryt. Mowa tu o Nacho Fernandezie i Mariano Diazie. Obaj zawodnicy pełnią w tym sezonie marginalne role w ekipie Królewskich, choć środkowy obrońca jest ważnym elementem szatni. Carlo Ancelotti ceni jego uniwersalność. Hiszpan może bowiem wskoczyć na każdą pozycję w defensywie i zagwarantować godny poziom. Lopetegui marzył o prowadzeniu tych graczy już w czasach Sevilli. Andaluzyjski klub nie był jednak w stanie spełnić wymagań finansowych Realu. Rzecz jasna, zespół Premier League ma większe możliwości w tym kontekście.

Dziennik Estadio Deportivo uważa, że Florentino Perez może przystać na sprzedać swych graczy. Kontrakt Nacho wygasa latem, więc pozwoliłoby to jeszcze na nim zarobić. Z kolei Mariano od kilku sezonów znajduje się na liście transferowej Królewskich. Napastnik opiera się jednak odejściu z Santiago Bernabeu, ale oferta z Molineux może być dla niego kusząca.

