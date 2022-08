PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Guedes

W poniedziałkowy wieczór Wolverhampton zakończyło dwie operacje na rynku transferowym. Wilki kupiły Goncalo Guedesa z Valencii, a także wypożyczyły swojego kapitana, Conora Coady’ego, do Evertonu.

Wolverhampton wciąż nie powiedział ostatniego słowa na rynku transferowym. W poniedziałek klub sfinalizował dwie operacje

Wilki kupiły Goncalo Guedesa z Valencii. Hiszpanie otrzymają za swoją gwiazdę około 30 milionów euro

Do Evertonu trafił zaś Conor Coady. Dotychczasowy kapitan Wolverhampton został wypożyczony, ale The Toffees zapewnili sobie opcję wykupu

Guedes i Coady minęli się pod Molineux

Wolverhampton pozostaje aktywne na rynku transferowym. Aż do poniedziałku Wilki sprowadziły zaledwie dwóch graczy, ale wreszcie poinformowały o zakontraktowaniu gwiazdy Valencii. Jorge Mendes po raz kolejny okazał się nieoceniony dla zespołu z Molineux Stadium. Fakt, iż jest agentem Goncalo Guedesa sprawił, że reprezentant Portugalii wylądował w Anglii. 25-latek rozegrał świetny sezon w barwach Nietoperzy, w którym nawiązał do swoich najlepszych występów. W przeciętnym zespole, skupionym na grze defensywnej, skrzydłowy zapewnił 13 bramek i sześć asyst. Wiedząc, że pod rządami Petera Lima w Walencji nie dojdzie do pozytywnej rewolucji, poszukał wyzwania gdzie indziej. Los Ches otrzymają za swojego, byłego już, gracza około 30 milionów euro. Fabrizio Romano donosił, że Guedes podpisze wieloletni kontrakt, po oficjalnym ogłoszeniu brak jednak konkretów na ten temat.

Mniej więcej w tym samym czasie Wilki sfinalizowały inny, mniej cieszący fanów, ruch. Wypożyczyły bowiem swojego dotychczasowego kapitana do Evertonu. Conor Coady najprawdopodobniej zostanie jednak w Liverpoolu na stałe. The Toffees zapewniły sobie opcję wykupu, a sam gracz nie ukrywa radości z powrotu do miejsca urodzenia.

– Rozumiem futbol i wiem, co znaczy być częścią tego klubu. Dorastałem w tym mieście i wiem, o jak wielkim klubie mówimy. Byłem zdesperowany, by tu trafić, by grać dla Evertonu – powiedział po sfinalizowaniu transakcji 29-latek. Anglik w minionym sezonie wystąpił we wszystkich 38 meczach Premier League, strzelając cztery gole.

