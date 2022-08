PressFocus Na zdjęciu: Anthony Modeste

Borussia Dortmund poinformowała o kupnie Anthony’ego Modeste. Francuz od 2018 roku był zawodnikiem FC Koeln. Podpisał roczny kontrakt, na mocy którego zanotuje znaczną podwyżkę. Na Signal Iduna Park ma zastąpić Sebastiena Hallera, zmagającego się z nowotworem.

FC Koeln otrzyma za swojego, byłego już, gracza od pięciu do sześciu milionów euro

Francuz ma zastąpić walczącego z nowotworem jądra Hallera. Podpisze roczny kontrakt, na mocy którego zarobi sześć milionów euro

Wykrycie u Sebastiena Hallera nowotworu jądra, zmienił plany transferowe Borussii Dortmund. Iworyjczyk przychodził jako następca Erlinga Haalanda, teraz jednak sam potrzebował zastępcy. Po ostatnim komunikacie klubu wiemy, że napastnik nie będzie trenował co najmniej przez kilka miesięcy.

Dlatego też Niemcy zostali zmuszeni do kupna nowego napastnika. Zastanawiano się, czy lepiej zainwestować w młodszego, rokującego gracza, czy też postawić na opcję “na teraz”. Klub z Signal Iduna Park postawił na weterana.

Do Dortmundu trafił bowiem Anthony Modeste. Francuz to zawodnik świetnie znający Bundesligę. Po raz pierwszy trafił do niej w 2013 roku, a ostatnio reprezentował FC Koeln. Kozły otrzymają za 34-latka od pięciu do sześciu milionów euro.

Sam napastnik nie ukrywa radości z przenosin do Borussen.

– Jestem bardzo wdzięczny FC Koeln za wspaniały czas. Zdecydowałem się jednak na zmianę. Oferta od BVB dała mi wyjątkową, jak na mój wiek, okazję gry w Lidze Mistrzów i wykazania się na najwyższym poziomie – wyznał sam zainteresowany. Z pewnością cieszy się też z powodów finansowych. Podczas rocznej umowy ma zarobić nawet sześć milionów euro. To niemal dwa razy tyle, ile zainkasowałby w FC Koeln.

Modeste w minionym sezonie strzelił aż 20 bramek w 32 spotkaniach Bundesligi.

