Włoski gigant dołącza do Atletico i Porto. Chce Vitora Roque z Barcelony

Vitor Roque, 19-letni brazylijski napastnik, staje się jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym, a zdaniem "Sportu" Napoli dołącza do Porto i Atletico Madryt w walce o jego podpis.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Roque na liście życzeń wielu europejskich klubów

Mimo niewielkiej roli, jaką pełnił u Xaviego Hernándeza, wartość Vitora Roque na rynku transferowym wciąż rośnie. Prezes Napoli, Aurelio De Laurentiis, dołącza do Porto i Atletico Madryt, które już wyraziły zainteresowanie młodym zawodnikiem Barcelony. Napoli, w oparciu o doskonałe raporty z czasów gry Roque w Atletico Paranaense, postanowiło powrócić do negocjacji.

Napoli planuje poważne zmiany w swoim klubie, z nowym dyrektorem sportowym Giovanni Manną i trenerem Antonio Conte, który podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku. W ramach tych zmian, Włosi chcą dokładnie poznać plany Barcelony wobec Roque. Barcelona, zgodnie z wizją Flicka, planuje zachować Roque w zespole, jako że niemiecki trener uważa go za ważny element swojej drużyny. Niemniej jednak, Napoli chce rozważyć dwie opcje: roczne wypożyczenie lub pełny transfer napastnika. W przypadku pełnego transferu, Barcelona mogłaby odzyskać całą inwestycję, którą poczyniła w Roque.

Zainteresowanie Roque nie jest związane z przyszłością Victora Osimhena, gwiazdy Napoli, który wzbudza zainteresowanie wielu klubów, w tym PSG i Arsenalu. Nigeryjczyk, którego wartość rynkowa wynosi 100 milionów euro, ma klauzulę wykupu na poziomie 130 milionów euro, co sprawia, że jego przyszłość wciąż jest niepewna. Dodatkowo, w Napoli pojawił się problem związany z Khvichą Kvaratskhelią, którego agent i ojciec wyrazili chęć zmiany klubu tego lata. Jednakże, niezależnie od losów Kvaratskhelii, Napoli kontynuuje swoje starania o Roque.

Oprócz Napoli, Porto również jest zainteresowane wypożyczeniem Roque na następny sezon, co zostało wyrażone przez nowego prezydenta Porto, Andre Villas-Boasa, w rozmowach z Deco. Tymczasem Atletico Madryt rozważa kolejne wypożyczenie Joao Felixa do Barcelony, ale tym razem chciałoby otrzymać w zamian Roque, co jest akceptowane przez trenera Cholo Simeone.

Zobacz również: HSV chce gwiazdę Górnika. Zabrzanie żądają 2,5 miliona euro