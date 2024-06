SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lawrence Ennali

Ennali wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym

Lawrence Ennali trafił do Górnika Zabrze w lipcu 2023 roku z Hannoveru 96. 22-latek potrzebował kilku miesięcy, by wejść na wysoki poziom gry i przyzwyczaić się do wymagań Jana Urbana. Jednak w drugiej połowie sezonu był kluczowym zawodnikiem Trójkolorowych. Ennali napędzał grę ofensywną zabrzan niejednokrotnie błyszcząc dryblingiem i szybkością na połowie rywala.

Młody zawodnik na przestrzeni sezonu znacznie poprawił także swoją grę w defensywie, co wielokrotnie potwierdzał wspomagając obrońców. W minionym sezonie na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał 26 spotkań, w których zdobył pięć goli i zaliczył dwie asysty. Swój bilans poprawił także grą w Pucharze Polski, gdzie dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Ennali już od wielu tygodni wzbudzał duże zainteresowanie na rynku transferowym. Nieoficjalnie mówiło się, że Górnik Zabrze może zarobić na jego transferze niemałą kwotę i tylko nieliczni fani mają nadzieję, że w takiej sytuacji pozostanie w klubie na kolejny sezon.

Tymczasem, jak informuje Sebastian Staszewski na platformie X, Ennalim poważnie jest zainteresowany HSV. Zespół z Hamburga zeszłą kampanię 2. Bundesligi zakończył na czwartym miejscu. Jednak, jak dodaje redaktor naczelny TVP Sport, 22-latek znajduje się na celowniku także kilku innych klubów, w tym Lecha Poznań, a Górnik Zabrze oczekuje za swojego gwiazdora 2,5 miliona euro.

