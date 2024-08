Szymon Włodarczyk przejdzie testy medyczne przed podpisaniem umowy z Salernitaną. Polak zostanie wypożyczony do Serie B z opcją wykupu, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Włodarczyk przechodzi testy przed transferem do Serie B

Szymon Włodarczyk na początku poprzedniego sezonu przeniósł się z Górnika Zabrze do Sturmu Graz za kwotę około 2 milionów euro. W Austrii miał bardzo dobry początek, bowiem strzelał sporo goli i zapowiadało się, że wkrótce zrobi kolejny krok do przodu w swojej karierze, ale niestety – jak to często bywa w przypadku młodych piłkarzy – im dalej w las, tym gorzej. Tak też było w sytuacji napastnika i ten przygasł pod koniec sezonu.

Być może właśnie z tego powodu tego lata dojdzie do kolejnych przenosin 21-letniego snajpera. Według informacji przekazanych przez Włodarczyka, ale tym razem Tomasza z portalu “Meczyki.pl”, wychowanek Legii Warszawa udał się dzisiaj na testy medyczne do Salernitany, która w minionym sezonie spadła z Serie A i wkrótce podpisze z klubem z Wybrzeża Amalfi umowę. Polak zostanie wypożyczony do Serie B na rok, ale drużyna z Salerno będzie miała zapewnioną opcję wykupu.

Włodarczyk dla Sturmu Graz rozegrał 41 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował dwie asysty. Na koncie ma także 41 spotkań w PKO Ekstraklasie i również dziewięć goli, ale tym razem tylko jedną asystę. 12 razy wystąpił także w reprezentacji Polski do lat 21 i zdobył pięć goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia Polaka na 2 miliony euro.

Czytaj więcej: AC Milan liczy na transfer polskiej gwiazdy. Ibrahimović działa