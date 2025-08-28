Pogoń Szczecin w środę potwierdziła pozyskanie Sama Greenwooda. Jak Alex Haditaghi przekonał Anglika do przeprowadzki do Polski? Właściciel Portowców ujawnił to w rozmowie na kanale Meczyki.pl.

News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Sam Greenwood

Pogoń zachęciła Greenwooda w specyficzny sposób

Sam Greenwood, którego na zasadzie transfery definitywnego sprowadziła Pogoń Szczecin, ma potencjał na to, by zostać gwiazdą Ekstraklasy. Zawodnik, który wychował się w akademiach Sunderlandu i Arsenalu, w swoim CV ma 25 spotkań w Premier League (wszystkie w koszulce Leeds) i 76 w Championship (Leeds, Middlesbrough, Preston North End).

W angielskiej elicie 23-laek strzelił jednego gola i zanotował cztery asysty, natomiast na jej zapleczu zdobył dziesięć bramek i zapisał na swoim koncie sześć ostatnich podań. Jak Portowcy przekonali go do przenosin do Szczecina?

– Przede wszystkim tym, że może wpisać się do historii Pogoni Szczecin. Gablota za moimi jest pusta – zdaję sobie sprawę, że kibice w Polsce o tym mówią. W takich klubach jak Legia, Lech czy Cracovia nikt nie będzie pamiętał o tym, kto zdobył 10. czy 15 mistrzostwo. Z Pogonią – zdobywając trofeum – można na zawsze zapisać się w historii klubu. Sam Greenwood był gotów zrzec się dużej pensji w Leeds i podjąć wyzwanie w Ekstraklasie za dużo mniejsze pieniądze – stwierdził Alex Haditaghi w rozmowie na kanale Meczyki.pl podczas programu „Okno Transferowe”.

Greenwood od momentu przenosin z akademii Arsenalu do młodzieżowej drużyny Leeds dwukrotnie zmieniał barwy na zasadzie wypożyczenia. Teraz Anglik już definitywnie odchodzi z Elland Road.