Wisła potwierdziła wzmocnienie. Definitywny transfer wielkiego talentu

Do drużyny Białej Gwiazdy na zasadzie transferu definitywnego dołącza 18-letni pomocnik 𝐊𝐚𝐫𝐨𝐥 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐜, zamieniając @RKSGarbarnia na Wisłę. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku z opcjami przedłużenia łącznie do 2028 roku. Witamy! 👊



👉 https://t.co/DhJO4CrkYw pic.twitter.com/tqoy8ZBAUg