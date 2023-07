PressFocus Na zdjęciu: David Niepsuj

Wisła Płock przygotowuje się do gry w Fortuna 1. lidze

Płocczanie przebudowują kadrę przed startem sezonu

Nowym piłkarzem klubu ma zostać David Niepsuj

Wzmocnienie Wisły

Wisła Płock spadła z PKO Ekstraklasy po słabym sezonie w swoim wykonaniu. A szczególnie po fatalnej rundzie wiosennej. “Nafciarze” w ostatniej kolejce ulegli Cracovii 0:3, choć zwycięstwo dałoby im utrzymanie w lidze. Tak się jednak nie stało i do nowego sezonu przystąpią już w Fortuna 1. lidze. To oznacza potrzebę przebudowy kadry i nowych twarzy w zespole. Do klubu dołączyli już m.in. Milan Spremo i Nikola Srecković.

Teraz według doniesień portalu “Nafciarski.pl” nowym piłkarzem “Nafciarzy” ma zostać David Niepsuj. Obrońca w przeszłości związany był z Wisłą Kraków i Podbeskidziem Bielsko-Biała. Ostatnio jednak występował w Chojniczance Chojnice, z którą spadł z ligi. W sumie na poziomie 1. ligi rozegrał 19 spotkań.

Czytaj więcej: Marek Papszun zdradził, kiedy wróci do pracy. “Wtedy będzie mnie ciągnęło”