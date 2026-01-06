Wisła Płock blisko nowego napastnika. Szykuje się powrót do Ekstraklasy

07:30, 6. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Mateusz Żelazny

Wisła Płock finalizuje transfer Karola Angielskiego z AEK-u Larnaka - informuje Mateusz Żelazny. Dla 29-letniego napastnika będzie to powrót do Ekstraklasy po ponad trzech latach.

Mariusz Misiura
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Karol Angielski dołączy do Wisły Płock

Wisła Płock jest liderem tabeli PKO BP Ekstraklasy po rundzie jesiennej. Choć piłkarze Mariusza Misiury zremisowali pięć ostatnich spotkań z rzędu, to wyprzedzili w lidze Górnika Zabrze, który również złapał zadyszkę pod koniec ubiegłego roku. Beniaminek sensacyjnie wyrósł na jednego z faworytów do walki o mistrzostwo Polski.

Podczas zimowego okna transferowego z Nafciarzami łączeni są m.in. Kevin Ackermann z IF Brommapojkarna oraz Adam Egnell z Landskrona BoIS. Nowe informacje transferowe przekazał Mateusz Żelazny. Według dziennikarza „TVP”, do Płocka zimą trafi Karol Angielski, który ma ważny kontrakt z AEK Larnaka do końca bieżącego sezonu.

29-letni napastnik nie jest obcy kibicom Wisły. W przeszłości reprezentował barwy płockiego klubu, dla którego rozegrał 29 spotkań i zdobył cztery bramki. Angielski jest wychowankiem Korony Kielce, a w swojej karierze występował również m.in. w Śląsku Wrocław i Piaście Gliwice.

Latem 2022 roku Angielski opuścił Radomiaka Radom, przenosząc się do tureckiego Sivassporu. Po roku spędzonym nad Bosforem zasilił Atromitos Ateny, a następnie trafił do AEK Larnaka. W trwającym sezonie Angielski strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę w 23 występach. Co ciekawe, w eliminacjach Ligi Europy zdobył również bramkę w meczu przeciwko Legii Warszawa.

POLECAMY TAKŻE

Mariusz Misiura
Wisła Płock rozważa transfer pomocnika. Szykuje ofertę za Szweda
Łukasz Piszczek
GKS Tychy działa zimą. Kolejny transfer już potwierdzony
Mariusz Misiura
Wisła Płock chce byłego gracza West Hamu. To skrzydłowy