Wisła Płock blisko nowego napastnika. Szykuje się powrót do Ekstraklasy

Wisła Płock finalizuje transfer Karola Angielskiego z AEK-u Larnaka - informuje Mateusz Żelazny. Dla 29-letniego napastnika będzie to powrót do Ekstraklasy po ponad trzech latach.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Karol Angielski dołączy do Wisły Płock

Wisła Płock jest liderem tabeli PKO BP Ekstraklasy po rundzie jesiennej. Choć piłkarze Mariusza Misiury zremisowali pięć ostatnich spotkań z rzędu, to wyprzedzili w lidze Górnika Zabrze, który również złapał zadyszkę pod koniec ubiegłego roku. Beniaminek sensacyjnie wyrósł na jednego z faworytów do walki o mistrzostwo Polski.

Podczas zimowego okna transferowego z Nafciarzami łączeni są m.in. Kevin Ackermann z IF Brommapojkarna oraz Adam Egnell z Landskrona BoIS. Nowe informacje transferowe przekazał Mateusz Żelazny. Według dziennikarza „TVP”, do Płocka zimą trafi Karol Angielski, który ma ważny kontrakt z AEK Larnaka do końca bieżącego sezonu.

29-letni napastnik nie jest obcy kibicom Wisły. W przeszłości reprezentował barwy płockiego klubu, dla którego rozegrał 29 spotkań i zdobył cztery bramki. Angielski jest wychowankiem Korony Kielce, a w swojej karierze występował również m.in. w Śląsku Wrocław i Piaście Gliwice.

Latem 2022 roku Angielski opuścił Radomiaka Radom, przenosząc się do tureckiego Sivassporu. Po roku spędzonym nad Bosforem zasilił Atromitos Ateny, a następnie trafił do AEK Larnaka. W trwającym sezonie Angielski strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę w 23 występach. Co ciekawe, w eliminacjach Ligi Europy zdobył również bramkę w meczu przeciwko Legii Warszawa.