Wisła Płock blisko kolejnego transferu. Chorwat dołączy do lidera Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Marin Karamarko zastąpi Andriasa Edmundssona w Płocku

Wisła Płock znakomicie rozpoczęła rundę wiosenną PKO BP Ekstraklasy. Lider tabeli w pierwszym meczu po przerwie zimowej pokonał Raków Częstochowa (2:1). W trakcie zimowego okna transferowego z klubu odszedł jednak kluczowy obrońca – Andrias Edmundsson. Reprezentant Wysp Owczych przeniósł się do Hellasu Verona, stając się pierwszym piłkarzem z tego kraju w historii Serie A. Beniaminek Ekstraklasy zarobił na transferze 25-latka około 2,5 mln euro.

Wszystko wskazuje na to, że trener Mariusz Misiura wkrótce otrzyma wzmocnienie środka defensywy. Jak informuje portal Faktor.ba, na radarze Nafciarzy znalazł się Marin Karamarko, obecnie występujący w FK Zeljeznicar Sarajewo.

27-letni Chorwat rozegrał w tym sezonie 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, a jego kontrakt wygasa z końcem maja. Piłkarz ma przylecieć do Polski w czwartek, by sfinalizować transfer i podpisać umowę z Wisłą. Karamarko reprezentuje barwy bośniackiego klubu od 2024 roku, a wcześniej grał m.in. w TSV Hartberg oraz NS Murze.

Płocczanie już w poniedziałek (9 lutego, godz. 19:00) zmierzą się z Piastem Gliwice w meczu kończącym 19. kolejkę Ekstraklasy. Zimą do zespołu dołączyli także Dominik Sarapata z FC Kopenhaga oraz Matwiej Bachno z rezerw Lecha Poznań.