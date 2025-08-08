Wisła Płock blisko ciekawego transferu. Obrońca prosto z Francji

08:28, 8. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Portal Płock

Wisła Płock w najbliższym czasie powinna podpisać kontakt z nowym obrońcą. Według "Portal Płock" ma nim zostać Quentin Lecoeuche z Francji, który na koncie ma ponad 130 meczów w Ligue 2.

Mariusz Misiura
Obserwuj nas w
Sipa US / ALamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock blisko transferu defensora z Francji

Wisła Płock jako beniaminek PKO Ekstraklasy ma bardzo dobre wejście do ligowych rozgrywek. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę wygrał wszystkie trzy pierwsze mecze i z całą pewnością może powiedzieć, że to znacznie więcej, niż ktokolwiek się spodziewał po tej ekipie. Nafciarze skazywani byli bowiem na walkę o utrzymanie, a tymczasem zachwycają formą oraz grą.

Wiadomo jednak, że sezon jest długi, a i sam zespół Wisły zna z autopsji historię, w której jednej rundzie jest się czołowym zespołem ligi, a w drugiej z niej spada. Dlatego też klub przygotowuje kolejne transfery. Według informacji przekazanych przez „Portal Płock”, nowym piłkarzem Wisły ma zostać niejaki Quentin Lecoeuche. 31-letni lewy obrońca z Francji jest bardzo blisko przenosin do klubu.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Wisły Płock
Beniaminek na czele Ekstraklasy. Wisła Płock zachwyca [WIDEO]
Mariusz Misiura
Trener Wisły Płock zaskoczył. „Niedługo może zadebiutować w reprezentacji”
Marcus Haglind-Sangre oraz Michael Ameyaw
Sensacja w Częstochowie! Beniaminek lepszy od Rakowa [WIDEO]

Quentin Lecoeuche na koncie ma ponad 130 występów na poziomie francuskiej Ligue 2. Reprezentował on barwy takich klubów jak RC Lens czy SM Cean. W minionym sezonie wystąpił łącznie w 23 meczach. Aktualnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro i pozostaje bez klubu.

Zobacz także: Jagiellonia bliżej awansu, ale w rewanżu zabraknie kluczowego piłkarza