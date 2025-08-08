Wisła Płock blisko ciekawego transferu. Obrońca prosto z Francji

Wisła Płock w najbliższym czasie powinna podpisać kontakt z nowym obrońcą. Według "Portal Płock" ma nim zostać Quentin Lecoeuche z Francji, który na koncie ma ponad 130 meczów w Ligue 2.

Sipa US / ALamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock blisko transferu defensora z Francji

Wisła Płock jako beniaminek PKO Ekstraklasy ma bardzo dobre wejście do ligowych rozgrywek. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę wygrał wszystkie trzy pierwsze mecze i z całą pewnością może powiedzieć, że to znacznie więcej, niż ktokolwiek się spodziewał po tej ekipie. Nafciarze skazywani byli bowiem na walkę o utrzymanie, a tymczasem zachwycają formą oraz grą.

Wiadomo jednak, że sezon jest długi, a i sam zespół Wisły zna z autopsji historię, w której jednej rundzie jest się czołowym zespołem ligi, a w drugiej z niej spada. Dlatego też klub przygotowuje kolejne transfery. Według informacji przekazanych przez „Portal Płock”, nowym piłkarzem Wisły ma zostać niejaki Quentin Lecoeuche. 31-letni lewy obrońca z Francji jest bardzo blisko przenosin do klubu.

Quentin Lecoeuche na koncie ma ponad 130 występów na poziomie francuskiej Ligue 2. Reprezentował on barwy takich klubów jak RC Lens czy SM Cean. W minionym sezonie wystąpił łącznie w 23 meczach. Aktualnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro i pozostaje bez klubu.

