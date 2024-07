Wisła Kraków szykuje bardzo głośne wzmocnienie. Do drużyny z pierwszej ligi ma dołączyć Łukasz Zwoliński. Między Wisłą a Rakowem doszło do porozumienia - donosi portal Transfery.info.

Wisła wzmacnia ofensywę. Zwoliński partnerem Rodado?

Wisła Kraków rozpoczęła już oficjalnie sezon 2024/2025. W miniony czwartek pokonała KF Llapi 2-0 w ramach pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Za trzy dni odbędzie się rewanż, natomiast jest na dobrej drodze, aby dostać się do kolejnej rundy eliminacji. Biała Gwiazda wciąż nie skompletowała kadry, a Kazimierz Moskal czeka na kolejne wzmocnienia. Do tej pory pierwszoligowiec ogłosił transfery Oliviera Sukiennickiego, Rafała Mikulca oraz Giannisa Kiakosa. Portal Transfery.info potwierdza to, o czym nieoficjalnie mówiło się od dawna – Wisła Kraków finalizuje kolejne, bardzo jakościowe wzmocnienie. Ma do niej bowiem dołączyć Łukasz Zwoliński, wciąż związany z Rakowem Częstochowa.

Zwoliński nie przekonał do siebie Marka Papszuna, który zrezygnował z doświadczonego napastnika. Nie pojechał na obóz z drużyną, a zamiast tego mógł szukać sobie nowego klubu. Zgłosiła się po niego Wisła Kraków, która po odejściach Szymona Sobczaka i Michała Żyry ma w kadrze tylko jednego napastnika – Angela Rodado.

Kluby miały finalnie wypracować porozumienie, więc transfer powinien dojść do skutku. Sprawa ma być przesądzona, więc kibice mogą wyczekiwać oficjalnego komunikatu. Prezes Jarosław Królewski potwierdził medialne doniesienia, dodając, że Zwoliński podpisze dwuletni kontrakt.

Kontrakt dwa lata bez opcji przedłużenia.



Reszta prawda 🔥



To bardzo duże wzmocnienie dla Wisły Kraków na papierze – Zwoliński ma na koncie 63 bramki w 243 meczach Ekstraklasy. W minionym sezonie walczył z Rakowem o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, trzykrotnie trafiając w eliminacjach.

