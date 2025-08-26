Wisła Kraków wzmocniła rezerwy. Jeden Rodado to za mało

Adrian Rodado trafił do Wisły Kraków
Wisła Kraków w Betclic 1. Lidze rywalizuje o awans do PKO BP Ekstraklasy. Klub ma jednak ambitne plany także wobec drugiej drużyny, występującej w Betclic 3. Lidze. Właśnie tam trafił nowy zawodnik.
„Z przyjemnością informujemy, że nowym piłkarzem Wisły II Kraków został Adrian Rodado, 23-letni napastnik. Hiszpan podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku” – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie klubu.
Nowy nabytek krakowian miał już okazję zaprezentować się w rezerwach Wisły. W trakcie okresu przygotowawczego rozegrał dwa sparingi i strzelił w nich jednego gola.
Druga drużyna Białej Gwiazdy plasuje się obecnie na ósmej pozycji w tabeli Betclic 3. Ligi. W tym sezonie wiślacy rozegrali cztery spotkania – dwa wygrali i dwa przegrali. W trakcie minionego weekendu pokonali Sokół Kolbuszowa Dolna (2:1).
Tymczasem już w najbliższą środę Wisła II zmierzy się na Stadionie Miejskim im. Władysława Kawuli z Avią Świdnik. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:00. W szeregach gości mogą wystąpić m.in. Patryk Małecki i Damian Zbozień. Dla pierwszego z wymienionych graczy może to być szczególnie sentymentalny powrót do Krakowa. Małecki w przeszłości bronił barw ekipy z Krakowa.
Czytaj więcej: Wisła i Wieczysta nie zagrają we wrześniu. Znany możliwy scenariusz