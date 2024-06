Wisła Kraków sprzeda Angela Rodado? Klub spodziewa się ofert również za innych piłkarzy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Rodado zostanie, ale inni odejdą? Królewski spodziewa się ofert

Wisła Kraków rozpoczyna przygotowania do kolejnego sezonu. W środę oficjalnie zaprezentowano Kazimierza Moskala, który został nowym trenerem drużyny. Podczas środowej konferencji prasowej nie zabrakło pytań o sytuację kadrową, a także potencjalne ruchy transferowe. Kibice wciąż nie wiedzą, jaka przyszłość czeka Angela Rodado, który po zdobyciu korony króla strzelców I Ligi cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jego kontrakt z Wisłą obowiązuje do 2025 roku, stąd w grę wchodziłby jedynie transfer gotówkowy.

Jarosław Królewski zapowiada, że Wisła chce oczywiście zatrzymać swojego najlepszego zawodnika, natomiast spodziewa się, że pojawią się za niego oferty. Rodado nie jest jednak jedynym piłkarzem, który może tego lata wyprowadzić się z Krakowa. Wiele wskazuje na to, że propozycje z innych klubów otrzymają także chociażby Kacper Duda czy Joseph Colley.

– Bardzo cenię to, co Angel zrobił dla Wisły na wielu poziomach. W ostatnim miesiącu spędziłem kilka dni na intensywnych rozmowach z jego menadżerem i samym Angelem. Będziemy spokojnie obserwować, jakie oferty przyjdą i myślę, że wybierzemy optymalne rozwiązanie dla wszystkich stron. Znamy ambicję Angela, wiemy, ile znaczy dla Wisły, natomiast podchodzimy do tego bardzo pokornie.

– Niezależnie czy to jest Angel, czy jakikolwiek inny zawodnik, bo należy pamiętać, że mamy też innych, których przyszłość nie jest znana, jak chociażby Carbo, Colleya czy Dudę. Prawdopodobnie możemy spodziewać się oferty za każdego z nich i musimy być na to przygotowani – zapowiada prezes Białej Gwiazdy.