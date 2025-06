Wisła Kraków opóźnia wszelkie działania kadrowe do wyjaśnienia kwestii właścicielskich. Temat wejścia do klubu Wojciecha Kwietnia wciąż jest realny - przekonuje Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

W oczekiwaniu na baraże. Kwiecień przejmie Wisłę?

Wisła Kraków znów nie zdołała awansować do Ekstraklasy. Przygotowuje się tym samym do czwartego, kolejnego sezonu, który spędzi w pierwszej lidze. Wszelkie decyzje kadrowe są odkładane w czasie, gdyż w pierwszej kolejności musi się wyjaśnić kwestia potencjalnych zmian właścicielskich. Jarosław Królewski od miesięcy sugerował, że istnieje poważne zainteresowanie przejęcia klubu przez Wojciecha Kwietnia, który obecnie wspiera finansowo drugoligową Wieczystą Kraków.

Temat Kwietnia przewija się w gabinetach Wisły od lat. Bezpośrednio po przegranym meczu z Miedzią Legnica Królewski zaznaczył, że konkretne decyzje zapadną dopiero po barażach o awans do pierwszej ligi. Weźmie w nich udział Wieczysta, uważana za faworyta, mimo bardzo mizernej rundy wiosennej.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

Kibice obawiają się, że awans Wieczystej przekreśli szanse na angaż Kwietnia w Wiśle. Wcale tak być nie musi, o czym informuje Tomasz Włodarczyk. W programie „Okno Transferowe” przyznał wręcz, że zwycięstwo krakowskiej ekipy w barażach może nawet pomóc w tym procesie.

– Temat Wojciecha Kwietnia w Wiśle Kraków nie jest zamknięty. Trzeba poczekać na to, co wydarzy się w barażach z Wieczystą. Usłyszałem informację, że de facto awans Wieczystej może być bardziej pozytywnym rozwiązaniem w kwestii potencjalnego wejścia Kwietnia do Wisły – przekazał dziennikarz redakcji Meczyki.pl.

Wejście Kwietnia do Wisły byłoby oczywiście gigantycznym wsparciem finansowym. Biznesmen w Wieczystej udowadnia, że nie ma dla niego żadnych barier, ściągając do drugiej ligi piłkarzy z imponującym CV. Włodarczyk twierdzi, że Biała Gwiazda pod jego wodzą zostałaby tego lata bardzo poważnie wzmocniona.