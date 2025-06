fot. Pressfocus Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Utalentowany skrzydłowy wrócił do Wisły Kraków

Wisła Kraków pracuje zarówno nad transferami do pierwszej drużyny, jak i ekip juniorskich. Pod skrzydła Mariusza Jopa trafili do tej pory Julius Ertlthaler oraz Wiktor Staszak. Na profilu klubowej akademii pojawiła się z kolei informacja o pozyskaniu Oliwiera Pławińskiego, który już kiedyś był związany z Białą Gwiazdą.

16-letni skrzydłowy na początku 2024 roku przeniósł się do Legii Warszawa. W zakończonym już sezonie występował dla zespołu U16, którego był ważną postacią. W 27 meczach zgromadził 8 bramek, potwierdzając swój wysoki potencjał.

Młodzieżowy reprezentant Polski wraca teraz do Wisły Kraków. Klub oficjalnie poinformował, że ten podpisał umowę do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. W przyszłym sezonie zapewne będzie przewidziany do gry w jednej z juniorskich drużyn.

– Dobrze jest tu wrócić. Czuję się trochę jakbym wracał do domu. Od ostatniego mojego meczu dla Wisły, sporo się rozwinąłem i nie mogę się doczekać by pokazać czego się nauczyłem, tym razem w koszulce z Białą Gwiazdą – przekazał Pławiński w oficjalnym komunikacie.

To nie pierwszy raz, gdy młodzi piłkarze zamieniają Legię na Wisłę lub odwrotnie. Ostatni głośny przykład dotyczył Wojciecha Urbańskiego, który w sezonie 2024/2025 rozegrał dla Wojskowych w Ekstraklasie 20 spotkań.