Wisła Kraków może ich stracić już zimą. Królewski zapowiedział rozmowy

Wisła Kraków jest związana z Bartoszem Jarochem oraz Igorem Łasickim umowami tylko do końca 2025 roku. Jarosław Królewski zapowiedział rozmowy w sprawie ich przyszłości.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Igor Łasicki

Wisła ich pożegna? Ważą się losy przyszłości Łasicki i Jarocha

Wisła Kraków pewnym krokiem zmierza po awans do Ekstraklasy. Jest zdecydowanym liderem pierwszej ligi i ma za sobą świetne miesiące. Oczywiście do zrealizowania tego celu jeszcze daleka droga, ale ekipa Mariusza Jopa to oczywisty faworyt do wygrania całych rozgrywek.

Niewykluczone, że zimą dojdzie do drobnych korekt w kadrze zespołu. Klub oczywiście zamierza uniknąć rewolucji, gdyż piłkarze dobrze odnajdują się w obecnym środowisku. Niewykluczone, że sprowadzi nowego napastnika, który będzie konkurował z Angelem Rodado.

Wisła musi ponadto wyjaśnić kwestię przyszłości dwóch zawodników, którzy są z nią związani tylko do końca 2025 roku. Mowa o Bartoszu Jarochu oraz Igorze Łasickim. W przypadku tego pierwszego najbardziej prawdopodobne jest przedłużenie umowy, gdyż na samym początku sezonu nabawił się bardzo poważnej kontuzji, a krakowianie przyzwyczaili do tego, że nie pozostawiają piłkarzy samych sobie w trudnym momencie.

Wciąż nie wiadomo, co Wisła postanowi w sprawie Łasickiego. W tym sezonie jest rezerwowym, choć Jop wyżej ceni jego dyspozycję, niż chociażby Josepha Colleya. Zaliczył dwa występy w lidze i jeden w Pucharze Polski.

Wisła Kraków powinna: Przedłużyć umowę z Łasickim i Jarochem

Przedłużyć umowę tylko z Łasickim

Przedłużyć umowę tylko z Jarochem

Pożegnać obu piłkarzy Przedłużyć umowę z Łasickim i Jarochem 48%

Przedłużyć umowę tylko z Łasickim 13%

Przedłużyć umowę tylko z Jarochem 13%

Pożegnać obu piłkarzy 26% 62+ Votes

Jarosław Królewski zapowiedział, że podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej dojdzie do rozmów z Łasickim i Jarochem. Niebawem można zatem spodziewać się ich efektów w postaci oficjalnych komunikatów.

– Myślę, że zaraz po tym tygodniu z dynamicznymi spotkaniami, czyli po meczu z Ruchem Chorzów usiądziemy i będziemy o tym rozmawiać – przekazał prezes Wisły Kraków w rozmowie na kanale PDK Live.