Wisła Kraków rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, pierwszoligowiec może stoczyć walkę o transfer z GKS-em Katowice. Na ich radarach znalazł się Oleg Gorin z ŁNZ Czerkasy - donosi Ua-football.com.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Oleg Gorin celem Wisły Kraków i GKS-u Katowice

Wisła Kraków zaliczyła świetną rundę jesienną. Drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa od początku sezonu prezentowała wysoką formę i dziś zasłużenie zasiada na fotelu lidera Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda jest na dobrej drodze, aby wrócić na boiska PKO Ekstraklasy. Ich przewaga po 19. Kolejkach nad drugą Polonią Bytom wynosi aż dziewięć punktów.

Tymczasem docierają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu Wisły Kraków. Serwis Ua-football.com poinformował, że pierwszoligowiec jest gotowy przeprowadzić transfer prosto z Ukrainy. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Oleg Gorin, który na co dzień reprezentuje barw ŁNZ Czerkasy. Biała Gwiazda jednak będzie musiała stoczyć walkę z ekstraklasowiczem o ten transfer.

Wspomniane źródło zaznacza, że Oleg Gorin znalazł się również na celowniku GKS-u Katowice. Zapowiada się zatem niezwykle interesująca walka o transfer Ukraińca. Warto zaznaczyć, że 25-latek ma doświadczenie z gry w naszym kraju. Defensor w latach 2019-2021 reprezentował barwy Jagiellonii Białystok.

Oleg Gorin w obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań w koszulce ŁNZ Czerkasy. Ukraiński obrońca wciąż czeka na premierowego gola oraz asystę. Kontrakt 25-latka z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.