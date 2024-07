Wisła Kraków coraz bliżej nowego napastnika. Walczy o zawodnika Rakowa!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Wisła sprowadzi napastnika Rakowa?

Wisła Kraków wciąż pozostaje w trudnej sytuacji kadrowej, a sezon 2024/2025 oficjalnie rozpocznie już w czwartek, kiedy to zmierzy się w ramach I rundy eliminacji Ligi Europy z kosowskim Llapi. Największą bolączką Białej Gwiazdy jest bez wątpienia linia ataku, bowiem po odejściach Szymona Sobczaka i Michała Żyry trener Kazimierz Moskal ma do dyspozycji jedynie Angela Rodado. Co więcej, przyszłość Hiszpana wciąż pozostaje niewyjaśniona, bowiem po imponującym sezonie cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich i zagranicznych klubów.

W letnim okienku Wisła musi więc sprowadzić przynajmniej jednego nowego napastnika. Wśród opcji jakiś czas temu wyłoniła się kandydatura Łukasza Zwolińskiego, którego dni w Rakowie Częstochowa są policzone. Marek Papszun nie liczy na 31-letniego snajpera, a nawet nie zabrał go na obóz przygotowawczy. Zwoliński tego lata na pewno zmieni zespół, a jednym z potencjalnych kierunków jest Kraków.

Użytkownik FootballScout podał na portalu X, że temat jego transferu do Wisły jest coraz bliższy finalizacji. W ostatnich dniach udało się pierwszoligowcowi poczynić znaczące krok w stronę sprowadzenia napastnika Rakowa Częstochowa.

Z tego co słychać Łukasz Zwoliński jest blisko dogadania się z Wisłą Kraków. Temat transferu przyspieszył w ostatnich dniach i jest na dobrej drodze👍 — FootballScout (@bakoskaut) July 9, 2024

Zwoliński może pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem z gry w Ekstraklasie. Łącznie rozegrał w niej 243 mecze, strzelając 63 bramki. W przeszłości reprezentował między innymi Pogoń Szczecin czy Lechię Gdańsk, a w 2023 roku związał się z Rakowem Częstochowa. Ma na koncie występy w eliminacjach do Ligi Mistrzów.