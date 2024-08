fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła zrezygnowała. Transfer Polaka wykluczony

Wisła Kraków tego lata sprowadziła już Łukasza Zwolińskiego, Oliviera Sukiennickiego, Rafała Mikulca, Frederico Duarte, Jamesa Igbekeme, Tamasa Kissa, Wiktora Biedrzyckiego oraz Giannisa Kiakosa. Nie obyło się także bez odejść, a wypożyczenie Jakuba Krzyżanowskiego do Torino skłoniło klub do poszukania jeszcze jednego lewego obrońcy. Celem transferowym Białej Gwiazdy od dawna pozostawał Cezary Polak, który błyszczał jeszcze za czasów pobytu Kotwicy Kołobrzeg w drugiej lidze. To między innymi jego świetna dyspozycja doprowadziła drużynę do awansu na zaplecze Ekstraklasy.

Dla Wisły ten ruch był traktowany wręcz priorytetowo. Negocjowała transfer Polaka, będąc gotowym wydać na niego od 200 do 300 tysięcy euro. Kontakt ze strony Kotwicy Kołobrzeg był jednak na tyle utrudniony, że negatywnie wpływał na relację między stronami i szanse na powodzenie transferu. Informowaliśmy, że Biała Gwiazda jest zrażona zachowaniem ligowego rywala i wątpi w przeprowadzenie transakcji. Szymon Janczyk na łamach portalu Weszlo.com donosi natomiast, że klub definitywnie zrezygnował z dalszych prób pozyskania lewego defensora.

Wisła Kraków z pewnością spróbuje pozyskać kogoś innego. Jarosław Królewski niedawno potwierdzał, że w budżecie zostały zabezpieczone pieniądze na przynajmniej jeszcze jeden transfer. Największą bolączką ekipy Kazimierza Moskala jest obecnie gra w defensywie, co potwierdziły chociażby mecze w europejskich pucharach.

Jaka przyszłość czeka Polaka? Wisła Kraków nie była jedynym klubem, który interesował się jego usługami. W grę wchodzi między innymi transfer do Rakowa Częstochowa.

Zobacz również: Barcelona rezygnuje z transferu skrzydłowego. Flick liczy na wychowanka