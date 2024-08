Oddala się transfer Wisły Kraków. Biała Gwiazda traci cierpliwość

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Cezary Polak do Wisły Kraków? Transfer zagrożony

Saga z przenosinami Cezarego Polaka do Wisły Kraków ciągnie się już od dłuższego czasu. Sympatycy Białej Gwiazdy często na portalach społecznościowych dawali znać, że chętnie widzieliby młodzieżowego reprezentanta Polski w swojej drużynie. Niestety coraz więcej wskazuje na to, że jeśli nie zmieni się nic w negocjacjach, to zawodnik Kotwicy do Wisły nie trafi.

Wisła Kraków traci cierpliwość

O tym, że Wisła interesuje się Cezarym Polakiem, wiadomo było już jakiś czas temu. Klub z Krakowa złożył oficjalną propozycję, kładąc na stole 180 tys. euro. Patrząc na obecne dokonania młodego obrońcy i biorąc pod uwagę warunki polskiego rynku transferowego, gdzie zbyt wielu transakcji między klubami nie ma, mogłoby się wydawać, że są to konkretne pieniądze dla klubu z Kołobrzegu. Zwłaszcza że ciągle słychać o problemach finansowych panujących w Kotwicy.

Jak udało nam się dowiedzieć, w Wiśle powoli tracą cierpliwość do tego transferu. Proces komunikacji, nazwijmy to delikatnie, pozostawia wiele do życzenia. Sam fakt, że po złożeniu propozycji przez Wisłę nie wpłynęła żadna odpowiedź z drugiej strony, pokazuje, że w żadnym momencie nie było blisko, żeby domknąć tę transakcję. Czarą goryczy, która miała przelać decyzję o wycofaniu się z tego transferu, było zachowanie prezesa Kotwicy Adama Dzika, który nie odbierał nawet telefonów z Krakowa. “Na takim poziomie tak to nie powinno wglądać i na 90% będziemy wycofywać się z tej transakcji” – usłyszeliśmy w klubie przy Reymonta.

Więcej o sadze transferowej z udziałem Cezarego Polaka, Wisły Kraków i Kotwicy Kołobrzeg możecie posłuchać w Studiu Reymonta.

Czytaj również: Raków z hitowym transfer? Była gwiazda 1. Ligi na testach medycznych!