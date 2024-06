Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Mikulec

Rafał Mikulec o krok od Wisły Kraków

Mimo że Wisła Kraków zdobyła Puchar Polski i zagra w europejskich pucharach, to koniec końców ma za sobą nieudany sezon. Biała Gwiazda nie awansowała bowiem do PKO BP Ekstraklasy, a to oznacza, że kampanię 2024/2025 również spędzi na zapleczu. W związku z tym pod Wawelem szykuje się sporo zmian. Nowym szkoleniowcem krakowskiego zespołu został Kazimierz Moskal, który na ławce trenerskiej zastąpił Alberta Rude.

Wisła pożegnała już takich zawodników jak między innymi Alvaro Raton, David Junca, Eneko Satrustegui, Miki Villar, Michał Żyro czy Szymon Sobczak. Dlatego pierwszoligowy klub musi ruszyć na rynek, żeby wzmocnić drużynę. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Piotr Koźmiński z portalu “WP Sportowe Fakty”. Według wspomnianego dziennikarza bardzo bliski przeprowadzki na Reymonta jest Rafał Mikulec z Resovii Rzeszów.

Przypomnijmy, że Pasy spadły do 2 Ligi, więc wydaje się, że najlepsi piłkarze Resovii w aktualnym okienku poszukają sobie nowych ekip. Jednym z takich graczy jest właśnie Rafał Mikulec, który ma podpisać kontrakt z Wisłą Kraków. 26-letni prawoskrzydłowy w Rzeszowie z powodzeniem występuje od 2018 roku. Niezwykle wszechstronny zawodnik najprawdopodobniej będzie pierwszym letnim wzmocnieniem Białej Gwiazdy.

Rafał Mikulec w minionym sezonie rozegrał łącznie 33 spotkania i 4 razy wpisał się na listę strzelców.