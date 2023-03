Joseph Colley zostanie wypożyczony do IFK Norrkoping. Pierwsza oferta Szwedów została odrzucona przez Wisłę Kraków, lecz ostatecznie oba kluby doszły do porozumienia w sprawie transferu czasowego.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Joseph Colley

Joseph Colley opuści niebawem szeregi Wisły Kraków

Obrońca trafi na wypożyczenie do IFK Norrkoping

Szwedzi przekonali Białą Gwiazdę do przeprowadzenia transferu czasowego

Wisła pozbędzie się rezerwowego

Kibice Wisły wiązali ogromne nadzieje z przeprowadzką Josepha Colleya do Krakowa. Jego pierwsze półrocze w Polsce nie było jednak szczególnie udane, bowiem wspólnie z Białą Gwiazdą spadł z Ekstraklasy.

W rundzie jesiennej pierwszej ligi stworzył z Igorem Łasickim duet podstawowych stoperów. Na murawie radził sobie nieźle, lecz problemem były problemy zdrowotne, które raz na jakiś czas przeszkadzały mu w regularnych występach.

Podczas zimowego okresu przygotowawczego wiele się zmieniło. Miejsce w pierwszej jedenastce wywalczył Boris Moltenis, a bliżej gry w wyjściowym składzie są również ściągnięty Tachi oraz wracający do zdrowia Alan Uryga. Colley jest więc w hierarchii dopiero piątym obrońcą do gry.

Dla Wisły Kraków jest on więc jedynie kłopotem finansowym. Najprawdopodobniej wkrótce się on rozwiąże, bowiem Colley jest bliski wypożyczenia do IFK Norrkoping. Pierwsza oferta Szwedów została przez pierwszoligowy klub odrzucona, natomiast ostatecznie stronom udało się dojść do porozumienia. Wcześniej media informowały o próbie Astany. Wisła była zainteresowana propozycją transferu definitywnego, lecz na drodze stanął sam 23-latek, który nie chciał odchodzić do Kazachstanu.

Zobacz również: Nowe wieści w sprawie stanu zdrowia kadrowicza