Willian wyjeżdża z Europy. Sentymentalny powrót

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Willian

Gremio zakontraktuje Williana

Willian wraz z końcem minionego sezonu rozstał się z londyńskim Fulham i obecnie jest dostępny na rynku transferowym jako wolny zawodnik. Możliwość sprowadzenia tak doświadczonego piłkarza bez konieczności płacenia kwoty odstępnego była nie lada okazją, z której chciało skorzystać wiele drużyn. Brazylijczyk od dawna wzbudzał zainteresowanie klubów zarówno z Europy, jak i Ameryki Południowej. Jak się teraz okazuje, wyścig o podpis 37-letniego skrzydłowego właśnie dobiegł końca i już wiadomo, gdzie weteran będzie kontynuował swoją karierę.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Willian zostanie nowym piłkarzem Gremio. 70-krotny reprezentant Brazylii jeszcze dziś ma udać się do ojczyzny, aby przejść testy medyczne i sfinalizować formalności związane z kontraktem indywidualnym. Po latach gry w Europie dla zawodnika będzie to powrót do kraju, w którym stawiał pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. W Gremio liczą, że jego doświadczenie oraz piłkarska jakość pozwolą wzmocnić ofensywę zespołu, który aktualnie ma na swoim koncie 25 punktów i zajmuje 13. miejsce w tabeli.

Willian bez wątpienia może pochwalić się bogatą karierą. Zaczynał w Corinthians, skąd przeniósł się do Szachtara Donieck, zdobywając liczne trofea z ukraińską ekipą. Później trafił do Anży Machaczkała, zaś następnie do Chelsea, gdzie przeżywał swoje najlepsze lata – wygrywał Premier League, Puchar Anglii oraz Ligę Europy. Grał także dla Arsenalu, po czym wrócił do Brazylii, ponownie reprezentując barwy Corinthians, by potem znów spróbować swoich sił na Wyspach Brytyjskich w Fulham. Po drodze miał jeszcze epizod w greckim Olympiakosie Pireus. Teraz 37-latek znowu wybiera ojczyznę, więc historia zatoczy koło.