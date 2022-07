fot. PressFocus Na zdjęciu: Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w AS Romie. Do finalizacji przenosin pozostało jedynie porozumienie między klubami w sprawie warunków opłacania pensji reprezentanta Holandii.

Georginio Wijnaldum zalicza nieudany pobyt w Paris Saint-Germain

Reprezentant Holandii szuka drogi ucieczki, którą umożliwia mu AS Roma. Włosi wypożyczą go na najbliższy sezon

W umowie wpisana zostanie klauzula, której wykupienie w przypadku awansu Romy do Ligi Mistrzów stanie się obowiązkowe

Do transferu potrzebne tylko porozumienie w sprawie pensji

Georginio Wijnaldum czeka na transfer. Środkowy pomocnik chce jak najszybciej opuścić Paryż, gdzie zaliczył bardzo słaby sezon. Po dołączeniu do nowego zespołu nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w pierwszym składzie, a ponadto pozostawał w nie najlepszych stosunkach z Mauricio Pochettino.

Reprezentant Holandii zdecydował, że tego lata chce zmienić otoczenie. Jego przenosiny do AS Romy są już na ostatniej prostej, a do sfinalizowania transakcji pozostaje jedynie dogadanie się w sprawie opłacania pensji.

Może to natomiast okazać się dosyć skomplikowane. Władze Paris Saint-Germain liczą, że to rzymianie pokryją całe jego wynagrodzenie. AS Roma nie jest w stanie samodzielnie opłacać tak wysokiego kontraktu, dlatego liczy na rozdzielenie tej sumy na dwa kluby. W najbliższych dniach powinniśmy otrzymać aktualizacje w sprawie postępu w negocjacjach.

Wijnaldum ma trafić do Włoch na zasadach rocznego wypożyczenia. W umowie między stronami zawarta zostanie również klauzula wykupu opiewająca na 10 milionach euro, która w przypadku awansu podopiecznych Jose Mourinho do Ligi Mistrzów stanie się obowiązkowa.

31-latek w minionym sezonie rozegrał łącznie 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach, jednak niemal połowę z nich rozpoczynał na ławce rezerwowych.

