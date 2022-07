fot. PressFocus Na zdjęciu: Krystian Bielik

Krystian Bielik udał się na testy medyczne w Birmingham City. Jeżeli przejdzie je pomyślnie, wówczas opuści Derby County i przeniesie się na wypożyczenie do klubu z Championship – informuje Tomasz Włodarczyk.

Derby County zakończyło ubiegły sezon w strefie spadkowej i zostało zdegradowane do League One

Krystian Bielik otrzymał szansę powrotu do Championship. 24-latek udał się na testy medyczne, po których zostanie wypożyczony do Birmingham City

Reprezentant Polski miał już wcześniej okazję grać w tym klubie. W 2017 roku trafił tam na wypożyczenie z Arsenalu

Krystian Bielik zostaje na Wyspach Brytyjskich

Jeszcze do niedawna nieznana była przyszłość Krystiana Bielika. Jego Derby County nie udało się utrzymać w Championship, a potencjał Polaka znacząco przewyższą grę na trzecim poziomie rozgrywkowym. Stąd właśnie pojawiły się doniesienia dotyczące jego przenosin.

Był to również jeden z jego warunków dalszej gry w reprezentacji Polski. Selekcjoner Czesław Michniewicz przyznał, że Bielik otrzyma powołanie dopiero po zmianie zespołu. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo się to dokona.

Tomasz Włodarczyk poinformował, że defensywny pomocnik udał się na testy medyczne. Jeżeli przebiegną one po myśli zawodnika, wówczas trafi on na roczne wypożyczenie do Birmingham City. To oznacza, że dalej będzie miał okazję do gry na zapleczu Premier League.

Uważa się, że Bielik dysponuje umiejętnościami, które spokojnie pozwoliłyby mu występować na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Jego potencjał hamują natomiast liczne problemy zdrowotne, przez które nie może zaznać regularności.

W minionym sezonie Bielik zaliczył łącznie zaledwie 15 ligowych spotkań. Na boisko wrócił dopiero pod koniec stycznia 2022 roku, bowiem wcześniej leczył kontuzję zerwania więzadeł krzyżowych.

