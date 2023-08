IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Inter ogłosił transfer Pavarda

Defensor podpisał pięcioletni kontrakt

Nerazzurri zapłacili za niego 30 mln euro

Pavard zawodnikiem Interu Mediolan

Kariera Benjamina Pavarda nabrała tempa w 2019 roku gdy przeniósł się do Bayernu Monachium i przez pierwsze dwa sezony zdobył wszystkie trofea możliwe do zdobycia w piłce klubowej, będąc autorem decydującego gola w finale Klubowych Mistrzostw Świata przeciwko Tigres. W sumie rozegrał w Bayernie 163 mecze, strzelił 12 goli i zdobył 11 trofeów. Była to droga pełna sukcesów i triumfów.

30 sierpnia został oficjalnie zaprezentowany jako nowy gracz Interu Mediolan. Nerazzurri za ten transfer zapłacili 30 mln euro, a kolejne dwa zostaną wypłacone w formie bonusów. Transfer był spodziewany już od wielu tygodni, a o przebiegu negocjacji informował między innymi Fabrizio Romano. Pavard, którego kontrakt z Bayernem wygasał za rok, chciał zmienić otoczenie. Z Interem związał się umową do czerwca 2028 roku.

Zobacz również: Monaco potwierdziło transfer napastnika Arsenalu