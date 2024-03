Claudio Echeverri, który w styczniu podpisał kontrakt z Manchesterem City, przed przeprowadzką na Wyspy Brytyjskie najprawdopodobniej zostanie wypożyczony do Girony - podaje Sebastian Srur. Przypomnijmy, że oba kluby mają tego samego właściciela.

IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Claudio Echeverri

Claudio Echeverri to jeden z największych argentyńskich talentów

Wyścig o podpis perspektywicznego 18-latka wygrał Manchester City

Ofensywny pomocnik najpierw zostanie wypożyczony do Girony

Manchester City ma plan na Claudio Echeverriego

Manchester City w ostatnim zimowym okienku transferowym za 18,5 miliona euro pozyskał Claudio Echeverriego, który od razu został wypożyczony do swojego dotychczasowego klubu, czyli River Plate. 18-latek na Wyspy Brytyjskie pierwotnie miał trafić 1 stycznia 2025 roku.

Jak jednak podaje Sebastian Srur, ofensywny pomocnik przed dołączeniem do drużyny The Citizens co najmniej pół roku spędzi w hiszpańskiej Gironie. Bardzo utalentowany Argentyńczyk w klubie filialnym Manchesteru City zbierze cenne doświadczenie na europejskich boiskach.

Claudio Echeverri w pierwszym zespole River Plate rozegrał łącznie 13 meczów, strzelił 1 bramkę i zaliczył 3 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na około 15 milionów euro.