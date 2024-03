Wielki powrót do Realu Madryt? Już trwają rozmowy

IMAGO / Jack Abuin Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt snuje plany transferowe

Królewscy chcą z powrotem Miguela Gutierreza

Obrońca Girony robi furorę w La Liga

Real Madryt ruszy po Miguela Gutierreza

Real Madryt ma bardzo odważne plany na letnie okno transferowe. Głównymi celami Królewskich są oczywiście Kylian Mbappe i Alphonso Davies. Jednak oprócz tego Florentino Perez chciałby dopiąć kilka innych transakcji.

Od dłuższego czasu media informują o tym, że dużym zainteresowaniem cieszy się Miguel Gutierrez. Jak przekazał serwis Relevo, najbliżej pozyskania lewego obrońcy Girony jest obecnie Real Madryt. Królewskich w roli głównego faworyta stawia fakt, że Los Blancos pozostawili sobie 50% praw do piłkarza, co oznacza, że będą mieli pierwszeństwo w negocjacjach z piłkarzem i będą mogli go pozyskać za 8 milionów euro.

Jak podaje źródło, Florentino Perez już rozpoczął rozmowy w tej sprawie. Niewykluczone, że wykup Gutierreza będzie typowym ruchem pod zarobek. Być może Real Madryt sprowadzi piłkarza tylko po to, aby chwilę później sprzedać go za dużo większą kwotę. Lewym obrońcą interesują się kluby Premier League.

Co ciekawe, niedawno pozytywnie na powrót Gutierreza zapatrywał się sam Carlo Ancelotti. Włoch zabrał głos na jednej z konferencji prasowych.

– Miguel Gutierrez bardzo się poprawił w Gironie. Gra bardzo dobrze, więc latem zdecydujemy, co robić – ocenił Włoch.

