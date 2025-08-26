Wieczysta wzmocniła skład. Młody zawodnik spełnia wymóg młodzieżowca

19:47, 26. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Wieczysta

Wieczysta wciąż korzysta z możliwości wzmocnienia swojego składu. Klub poinformował o pozyskaniu nowego bramkarza, który jednocześnie spełnia wymóg młodzieżowca.

Przemysław Cecherz
fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Kacper Gutowski nowym zawodnikiem Wieczystej

Wieczysta po sześciu kolejkach Betclic 1. Ligi jest wiceliderem rozgrywek, mając na koncie 14 punktów. Liderem pozostaje Wisła Kraków. Obie krakowskie drużyny są jak dotąd jedynymi zespołami bez porażki. Tymczasem we wtorek, 26 sierpnia, biuro prasowe Żółto-czarnych poinformowało o pozyskaniu nowego zawodnika.

„Nowym piłkarzem Wieczystej został dziś Kacper Gutowski. 19-letni bramkarz został wypożyczony z Lechii Gdańsk do końca bieżącego sezonu” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie klubu.

Gutowski jest wychowankiem Biało-zielonych, który w tym sezonie nie rozegrał jeszcze żadnego spotkania w PKO BP Ekstraklasie. Ogólnie zawodnik nie ma też doświadczenia zebranego w Betclic 1. Lidze. Wystąpił dotychczas w 21 meczach Centralnej Ligi Juniorów, w których puścił 43 bramki i dwukrotnie zachował czyste konto.

Najbliższe spotkanie Wieczystej

Już w najbliższą sobotę Wieczysta zmierzy się na wyjeździe z Polonią Bytom. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:45. Obie ekipy rywalizowały ze sobą w maju – wtedy lepsi okazali się bytomianie (1:0), zmierzając pewnym krokiem w kierunku bezpośredniego awansu do Betclic 1. Ligi. W rundzie jesiennej poprzedniego sezonu górą była drużyna z Krakowa (3:1).

