Wieczysta wybrała skrzydłowego? „Kontrakt uzgodniony” [NASZ NEWS]

Wieczysta Kraków dobrze zaczęła ten sezon 1. ligi, ale klub wciąż szuka wzmocnień, zwłaszcza na pozycji lewoskrzydłowego. W mediach przewijało się kilka nazwisk i bardzo możliwe, że klub Wojciecha Kwietnia sięgnie po zawodnika z Ekstraklasy.

Konrad Swierad/Alamy Live News Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Było pytanie o Jóźwiaka

Wieczysta Kraków „nie od dziś” lubi głośne transfery, a im wyżej gra, tym apetyt na tego typu transakcje ma większy. Najlepszym przykładem tego jest Lucas Piazon, a więc były piłkarz Chelsea, który niedawno dołączył do tego klubu. Dlaczego zdecydował się na ten projekt? O tym opowiedział w niedawnym wywiadzie dla goal.pl

Na tym jednak wzmocnienia Wieczystej się nie (s)kończą. Od dłuższego czasu w klubie jest temat lewoskrzydłowego, a nazwisk przewinęło się naprawdę sporo. Jednym z nich był Maks Chłań, ale Ukrainiec trafił ostatecznie do Górnika Zabrze. Jak się dowiedzieliśmy, jakiś czas temu Wieczysta pytała też o… Kamila Jóźwiaka. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że piłkarz nie chce wracać do kraju. Zdecydowanym priorytetem ma być dla niego pozostanie za granicą.

Powrócił temat Oliveiry

Goal.pl już wcześniej informował, że Wieczysta jest zainteresowana Joao Oliveirą z Arki Gdynia (przez moment był też temat jego przejścia do Wisły Kraków). Potem temat przycichł, ale wszystko wskazuje na to, że powrócił. Z naszych informacji wynika, że Wieczysta i Arka doszły do porozumienia w sprawie kwoty odstępnego. Ma więc to być transfer gotówkowy.

Piłkarz też ma uzgodniony już kontrakt w formacie 1+1 i niewykluczone, że transakcja zostanie dopięta w najbliższych dniach.