Piotr Front / SipaUS / Alamy Na zdjęciu: Wieczysta Kraków

Wieczysta chce sprowadzić króla strzelców ze Szwecji

Wieczysta Kraków słynie z tego, że właściwie co okienko walczy o sprowadzenie sensacyjnych zawodników, którzy umiejętnościami, jakością oraz piłkarskim CV przekraczają realia ligi, w której aktualnie klub występuje. Piłkarze Sławomira Peszki są obecnie na dobrej drodze do Betclic 1. ligi, bowiem zajmują drugą lokatę w 2. lidze, a to daje im bezpośredni awans. Dlatego też władze klubu chcą się mocno wzmocnić tej zimy, aby być pewniejszym kolejnego w ostatnich latach awansu.

WIDEO: Skróty meczów Wieczystej Kraków

Jakiś czas temu media informowały o zainteresowaniu Benjaminem Kallmanem, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Teraz według informacji przekazanych przez szwedzki “Expressen”, Wieczysta chce sprowadzić króla strzelców drugiej ligi szwedzkiej. Chodzi o niejakiego Dijana Vukojevica, który w minionym sezonie zdobył 14 goli w barwach Degerfors IF, z którym awansował do najwyższej ligi w kraju.

Klub stara się przedłużyć wygasają wraz z końcem roku umowę z 29-letnim Szwedem, ale na razie nic nie jest jeszcze przesądzone i z tego chce skorzystać Wieczysta. Wyceniany na 375 tysięcy euro przez serwis “Transfermarkt” zawodnik w sumie ma na koncie 36 gier w najwyższej lidze w Szwecji oraz sześć goli i trzy asysty. W przyszłości osiem razy wystąpił w barwach dobrze znanego w Polsce Spartaka Trnava i zdobył dwa gole.

Czytaj więcej: Mamy najnowsze wieści z Lubina. Zagłębie ma przedłużyć kontrakt z ważnym piłkarzem [NASZ NEWS]