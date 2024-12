Wieczysta Kraków planuje wielkie wzmocnienia w walce o awans do Betclic 1. ligi. Sławomir Peszko ujawnił w programie "Bajerka o Futbolu" na antenie "Kanału Sportowego", że klub chce sprowadzić Benjamina Kallmana z Cracovii. Przyznał jednocześnie, że nie będzie to łatwe.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta celuje w najlepszego strzelca ligi

Wieczysta Kraków jako beniaminek Betclic 2. ligi z rozpędem wszedł do tych rozgrywek. W zakończonej już rundzie jesiennej zespół prowadzony przez Sławomira Peszkę imponował formą i ofensywną grą. Właściwie można powiedzieć, że wraz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki zdominował on ligę i jest na półmetku rozgrywek głównym faworytem do awansu do Betclic 1. ligi.

WIDEO: Skróty meczów Wieczysta Kraków

Nie od dziś wiadomo jednak, że Wieczysta Kraków ma wielkie aspiracje i jeszcze większe możliwości. Już teraz na trzecim poziomie rozgrywkowym grają w ich barwach tacy piłkarze, jak Jacek Góralski, Michał Pazdan oraz dobrze znani z wyższych klas rozgrywkowych Goku czy Rafał Pietrzak. Do tego grona może dołączyć kolejne bardzo duże nazwisko, a przynajmniej takie nadzieje ma klub oraz Sławomir Peszko, który w programie “Bajerka o Futbolu” na antenie “Kanału Sportowego” ujawnił, że Wieczysta jest zaingerowana pozyskaniem Benjamina Kallmana z Cracovii.

Szkoleniowiec beniaminka 2. ligi szybko jednak dodał, że temat transferu jest mało zaawansowany: Na ten moment nie jest zainteresowany, ale zobaczymy, co czas pokaże – stwierdził Peszko cytowany przez “kanalsportowy.pl”.

Kallman to aktualny lider klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasie. Do tej pory rozegrał 17 spotkań, w których zdobył 11 goli i zanotował siedem asyst. Czyni go to prawdopodobnie najlepszym graczem rundy jesiennej w elicie. 26-letni Fin ma na koncie także 27 występów w reprezentacji swojego kraju i siedem trafień. Jego umowa z Pasami wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

