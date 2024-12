W Zagłębiu Lubin nie wszystko układa się tak jak trzeba. Klub ostatnio zmieniał i władze, i trenera, a to zapewne nie koniec roszad. Goal.pl ma też jednak dobre wieści dla fanów byłego mistrza Polski. Jak słyszymy, niedługo powinno dojść do przedłużenia umowy z ważnym piłkarzem.

Dziurek - Sport/Alamy Na zdjęciu: Kibice Zagłębia Lubin

W Zagłębiu Lubin nie ma ostatnio spokoju. Choć Waldemar Fornalik dość długo wytrzymał na stanowisku, to jednak ostatecznie “poległ” i zastąpił go Marcin Włodarski. Spore roszady następują też w samym zespole, a transferowych niewypałów w ostatnich latach niestety nie brakowało. Dobre wieści są jednak takie, że w najbliższym czasie Zagłębie powinno przedłużyć umowę z piłkarzem, który akurat nie zawodził.

Zimą mógłby rozmawiać z innymi, ale raczej do tego nie dojdzie

Z informacji Goal.pl wynika, że w najbliższym czasie Zagłębie Lubin powinno przedłużyć umowę z Dawidem Kurminowskim. Takie wieści płyną do nas z samego serca tego klubu, więc uważamy je za bardzo prawdopodobne. Oczywiście, świat piłki nie takie zwroty akcji widział, niemniej w tym momencie wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że snajper będzie kontynuował występy na Dolnym Śląsku.



Umowa Kurminowskiego z Zagłębiem kończy się latem 2025 roku, co oznacza, że w przypadku braku przedłużenia piłkarz mógłby już zimą rozmawiać lub nawet podpisać kontrakt obowiązujący od przyszłego sezonu. Z naszej wiedzy wynika jednak, że do tego nie dojdzie, bo – jak wspomniano wyżej – nastąpi prolongata obecnej umowy.

Duńczycy zapłacili za niego milion euro

Patrząc na to jak wygląda pobyt Kurminowskiego w Zagłębiu to… Wygląda to na dobre wyjście dla obu stron. Wiadomo, dokuczały mu urazy, ale gdy tylko jest zdrowy, to strzela sporo bramek. Świadczy zresztą o tym jego bilans w barwach lubinian: 56 meczów i 19 goli.



A dla przypomnienia: największym snajperskim osiągnięciem Kurminowskiego było zdobycie korony króla strzelców ligi słowackiej. W sezonie 2020-21 dokonał tego w barwach Żiliny (19 goli). To właśnie po tamtym sezonie kupił go duński Aarhus, płacąc za jego usługi milion euro (33 mecze i 3 bramki dla tego klubu). Następnie trafił na wypożyczenie do Zagłębia Lubin, które następnie wykupiło go za 600 tysięcy euro. I wiele wskazuje na to, że ta współpraca będzie kontynuowana.