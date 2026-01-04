Widzew Łódź widział w nim gwiazdę, a teraz odchodzi. Transfer o krok

Widzew Łódź sprowadził go pół roku temu, a teraz odda bez żalu. Samuel Akere nie sprostał oczekiwaniom i lada moment zmieni klub. Jak ustalił serwis Sportske Jutarnji piłkarz przeniesie się do NK Osijek.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Akere opuści Widzew! Sopic i Czubak czekają na niego w NK Osijek

Widzew Łódź w poprzednim letnim oknie transferowym wydał ponad 7 milionów euro na wzmocnienia. Część z tej kwoty była przeznaczona na zawodnika, który miał się stać nie tylko gwiazdą klubu, ale całej PKO BP Ekstraklasy. Samuel Akere, bo o nim mowa przeniósł się z Botewu Płowdiw do Czerwonej Armii za 750 tysięcy euro.

Pierwsza część sezonu zdecydowaniu mu nie wyszła. W 15 meczach ligowych udało mu się zdobyć tylko jednego gola i zaliczyć jedną asystę. Mimo ważnego kontraktu do czerwca 2029 roku wszystko wskazuje na to, że w styczniu opuści łódzki klub.

Z informacji, jakie podał portal Sportske Jutarnji, wynika, że Akere przeprowadzi się do Chorwacji. Tam ma zostać zawodnikiem NK Osijek, czyli zespołu, którego trenerem jest Żeljko Sopić. Co więcej, asystentem Chorwata jest Patryk Czubak. Tak więc 21-latek będzie miał okazję spotkać w nowej drużynie aż dwóch poprzednich szkoleniowców Widzewa Łódź.

Akere, zanim trafił do Widzewa, grał w rodzimej lidze. Na bułgarskich boiskach rozegrał 85 meczów, w których zdobył 13 goli i 11 asyst. Co ciekawe ostatnio z Łodzi do Osijek przeniósł się jego kolega z drużyny – Tonio Teklić.

Na ten moment Widzew jest zagrożony spadkiem. Po rundzie jesiennej zajmują 15. miejsce w tabeli z identyczną liczbą punktów, co będący w strefie spadkowej GKS Katowice. Niemniej jednak ich strata do 10. miejsca wynosi zaledwie jeden punkt.