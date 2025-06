Widzew Łódź pobił rekord transferowy. Hit w Ekstraklasie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zeljko Sopić

Mariusz Fornalczyk piłkarzem Widzewa Łódź

Widzew Łódź ogłosił kolejny transfer przed sezonem 2025/2026. Nowym zawodnikiem zespołu został Mariusz Fornalczyk, czyli młodzieżowy reprezentant Polski. Czerwona Armia pobiła tym samym rekord transferowy, płacąc Koronie Kielce aż 1,5 mln euro.

Jak informuje klub, kontrakt Fornalczyka będzie obowiązywał od 1 lipca do 30 czerwca 2029 roku. 22-letni pomocnik aktualnie przebywa na Mistrzostwach Europy, a po zakończeniu turnieju dołączy do nowego zespołu. Transfer wychowanka Polonii Bytom ocenił Mindaugas Nikolicius. Dyrektor sportowy Widzewa podkreślał, że transfer Fornalczyka to duże wzmocnienie pierwszego zespołu.

Zobacz wideo: Nowy właściciel Widzewa – szczegóły

– Szybkość, zwinność oraz dążenie do rozwoju – między innymi tymi cechami Mariusz zwrócił naszą uwagę. Obserwowaliśmy go pod kątem wzmocnienia na skrzydle, ale jest zawodnikiem na tyle uniwersalnym, że odnajdzie się również w środku pola. Liczę na to, że jego główną bronią będzie umiejętność dryblowania, co udowadniał wielokrotnie w spotkaniach ekstraklasowych. Cieszę się, że do Widzewa dołącza piłkarz młody, mający duże perspektywy na rozwój oraz wzmocnienie ofensywy drużyny – powiedział Mindaugas Nikolicius.

Fornalczyk w minionym sezonie rozegrał 30 meczów w Ekstraklasie, w których zdobył cztery gole i zaliczył cztery asysty. W Koronie Kielce grał od stycznia 2024 roku. Wcześniej bronił barw Pogoni Szczecin, Termaliki Bruk-Bet Nieciecza i Polonii Bytom.