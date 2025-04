Widzew Łódź chce napastnika. Oferta została odrzucona

PressFocus Na zdjęciu: Željko Sopić

Mariusz Stępiński kuszony przez polski klub

Widzew Łódź planuje wzmocnić linię ataku w letnim oknie transferowym. W kręgu zainteresowań klubu z PKO BP Ekstraklasy znajduje się Mariusz Stępiński, który imponuje skutecznością na Cyprze. W barwach Omonii Nikozja zdobył już 16 bramek w 36 występach. Łukasz Olkowicz w programie “Ofensywni” w “Przeglądzie Sportowym Onet”, że sam zawodnik wyraził chęć powrotu do Polski.

Według doniesień, pierwsze rozmowy Widzewa z 29-letnim zawodnikiem już się odbyły. Za transfer Stępińskiego łodzianie będą musieli jednak zapłacić kilkadziesiąt tysięcy euro. Jak informuje portal sport-fm.com.cy, Widzew złożył już pierwszą ofertę, która została odrzucona przez stronę cypryjską.

Stępiński obecnie występuje w Omonii Nikozja, do której dołączył w styczniu 2024 roku z Arisu Limassol. Przypomnijmy, że napastnik grał dla Widzewa w latach 2011-2013. Dla łodzian rozegrał 34 mecze, w których zdobył pięć bramek i dołożył cztery asysty. Potem przeniósł się do FC Nurnberg za około 500 tysięcy euro. Po nieudanym epizodzie w niemieckim klubie postanowił przenieść się do Wisły Kraków. Po raz ostatni w Polsce występował w sezonie 2016/17 w Ruchu Chorzów.