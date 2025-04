Widzew Łódź od pewnego czasu jest łączony z transferem Mariusza Stępińskiego. Polski napastnik wyraził chęć powrotu do Ekstraklasy - poinformował Łukasz Olkowicz w programie "Ofensywni".

fot. Pressfocus

Stępiński może wrócić. Widzew pracuje nad hitem

Widzew Łódź po zmianie właściciela chce się rozwijać i wkrótce dołączyć do ligowej czołówki. Biznesmen Robert Dobrzycki dysponuje bardzo dużymi funduszami, które może przeznaczyć właśnie na funkcjonowanie klubu. W mediach nie brakuje sugestii, że zespół podczas letniego okienka zostanie poważnie wzmocniony. Kandydatem do hitowego transferu jest Mariusz Stępiński, z którym Widzew łączony jest od wielu dni.

Do tej pory wydawało się, że szanse na zrealizowanie tego ruchu są praktycznie zerowe. W programie “Ofensywni” dziennikarz Łukasz Olkowicz ujawnił natomiast, że sam Stępiński jest bardzo zainteresowany powrotem do Ekstraklasy i dał zielone światło łódzkiemu klubowi. Trwają rozmowy między stronami – najprawdopodobniej nie bierze w nich udziału Omonia Nikozja, z którą dopiero trzeba będzie się dogadać. Z uwagi na umowę obowiązującą do 2026 roku, za 29-letniego snajpera Widzew musiałby zapłacić kilkaset tysięcy euro.

Widzew podczas zimowego okienka sprzedał Imada Rondicia, dlatego później cierpiał na brak napastnika o odpowiedniej jakości. Transfer Stępińskiego z pewnością byłby wielkim wzmocnieniem. Czterokrotny reprezentant Polski strzelił w tym sezonie dla Omonii 16 bramek we wszystkich rozgrywkach. Z Polski wyjechał w 2016 roku, kiedy to opuścił Ruch Chorzów na rzecz FC Nantes.