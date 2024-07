Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Weston McKennie przymierzany do Interu Miami

W ostatnich tygodniach we włoskiej prasie pojawiła się lista zawodników będących na wylocie z Juventusu. Znalazł się na niej między innymi Weston McKennie, który podczas letniego okienka transferowego najprawdopodobniej rozstanie się ze Starą Damą. 25-letni pomocnik może jednak zaliczyć bardzo miękkie lądowanie.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości 56-krotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych przekazał włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport”. Według wspomnianej gazety zainteresowany pozyskaniem Westona McKenniego jest Inter Miami. Środkowy pomocnik tym samym po wielu latach wróciłby do swojej ojczyzny.

25-latek wcześniej był łączony również z przeprowadzką do Premier League. Los urodzonego w Teksasie zawodnika powinien wyjaśnić się w najbliższych tygodniach. Gdyby Amerykanin ostatecznie zdecydował się na przenosiny do MLS, to w Interze Miami szatnię dzieliłby z Leo Messim, Luisem Suarezem, Jordim Albą oraz Sergio Busquetsem.

McKennie w barwach Juventusu gra od września 2020 roku, kiedy trafił na Allianz Stadium za ponad 25 milionów euro z FC Schalke 04. Piłkarz występujący w środku pola w koszulce Bianconerich rozegrał łącznie 134 mecze, strzelił 13 goli i zaliczył 15 asyst. Jego umowa z włoską ekipą obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, czyli do końca sezonu 2024/2025.