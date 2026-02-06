Inter szykuje kontrowersyjny transfer. Chce zawodnika Juventusu

Inter Mediolan bacznie monitoruje sytuację Westona McKenniego, którego kontrakt z Juventusem wygasa już 30 czerwca 2026 roku - poinformował Matteo Moretto.

Weston McKennie przymierzany do Interu Mediolan

Kontrakt Westona McKenniego z Juventusem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Choć strony od dłuższego czasu prowadzą rozmowy w sprawie przedłużenia współpracy, to jak dotąd nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia. Działacze turyńskiego potentata zaczynają więc liczyć się z możliwością rozstania z Amerykaninem.

Coraz więcej wskazuje na to, że 27-letni pomocnik może opuścić klub po zakończeniu obecnej kampanii. W takim scenariuszu McKennie byłby dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu, co automatycznie zwiększa zainteresowanie ze strony innych europejskich zespołów poszukujących wzmocnień do środka pola.

Z okazji rynkowej, jaką byłoby darmowe pozyskanie McKenniego, chce skorzystać między innymi Inter Mediolan – informuje w mediach społecznościowych Matteo Moretto. Taki ruch wzbudziłby spore kontrowersje, ponieważ 62-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych trafiłby do jednego z największych rywali Juventusu.

Włodarze ze Stadio Giuseppe Meazza mieli już nawiązać pierwsze kontakty z agentem zawodnika, pytając o wymagania finansowe. Sytuacja może nabrać rozpędu w kolejnych miesiącach, gdy będziemy bliżej letniego okienka transferowego.

Amerykanin, którym interesują się także Fenerbahce Stambuł, AS Roma oraz AC Milan, występuje w barwach ekipy Bianconerich od września 2020 roku, gdy przeniósł się do Turynu z FC Schalke 04 Gelsenkirchen za ponad 25 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 214 spotkań, w których zdobył 24 bramki i zanotował 23 asysty. McKennie ma w swojej gablocie dwa Puchary Włoch oraz Superpuchar Italii, a jego wszechstronność sprawia, że jest bardzo atrakcyjną opcją dla wielu czołowych klubów Serie A.