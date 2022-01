Pressfocus Na zdjęciu: Kalvin Phillips (w środku)

West Ham zmierza zakończyć zimowe okno transferowe mocnym akcentem. Londyńczycy złożyli rekordową ofertę za reprezentanta Anglii.

West Ham szykuje interesujący transfer

Drużynę Davida Moyesa może wzmocnić reprezentant Anglii

Londyńczycy są zdeterminowani i wysłali już ofertę w wysokości 50 milionów funtów

Duże pieniądze w grze

West Ham jest jednym z wielu kandydatów do zajęcia czwartego miejsca w tabeli Premier League. Kwalifikacja do Ligi Mistrzów to zadanie jak najbardziej realne dla Młotów, które są aktualnie piątą siłą angielskiej elity.

Na Olympic Stadium zdają sobie sprawę z faktu, że kadra, którą dysponuje David Moyes, wymaga pewnych wzmocnień. Szkocki trener nie doczekał się ich jednak, chociaż pewnie bardzo chciałby zobaczyć nowe twarze w drużynie.

Do końca zimowego okna transferowego w Premier League pozostały dwa dni. West Ham zamierza w tym czasie pobić swój rekord transferowy. Młoty podjęły już nawet oficjalne działania i wysłały ofertę do Leeds United. West Ham chce, aby ich barwy reprezentował Kalvin Phillips.

26-latek regularnie otrzymuje powołania do angielskiej kadry. Ponadto stanowi o sile Leeds. Transfer do West Hamu byłby dla Phillipsa jednak dużym awansem sportowym i szansą na grę w europejskich pucharach. Młoty zamierzają za niego zapłacić 50 milionów funtów. W przypadku powodzenia transakcji, pobiją swój rekord transferowy. Poprzednio ustanowili go kupując Sebastiana Hallera z Ajaxu (45 milionów funtów).

W ostatnich dniach West Ham oprócz pozyskania Phillipsa zamierzał kupić inną gwiazdę Leeds, czyli Raphinhę. Pawie nie zamierzają jednak sprzedawać Brazylijczyka, który imponuje formą w tym sezonie (osiem goli i dwie asysty).

