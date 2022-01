Hirsch, Weisz i Jones. Chelsea dba o historię i przyszłość piłki

PressFocus Na zdjęciu: Say No To Antisemitism (Chelsea, Stamford Bridge)

Odwiedzający Stamford Bridge podczas meczu Chelsea z Arsenalem w styczniu 2020 roku nie tylko byli świadkami pełnych emocji 90 minut rywalizacji w derbach Londynu, ale także mogli podziwiać wyjątkowy mural, jaki pojawił się na ścianie West Stand. Dzieło namalowane przez brytyjsko-izraelskiego artystę Solomona Souzę, przedstawia Juliusa Hirscha i Árpáda Weisza, żydowskich piłkarzy zamordowanych w Auschwitz oraz Rona Jonesa, angielskiego jeńca wojennego i ocalałego z Auschwitz. To część klubowej kampanii Say No to Antisemitism (Powiedz nie antysemityzmowi).

Street artist Solomon Souza has spent most of the past three weeks painting a specially-commissioned tribute to two Jewish footballers and a British prisoner of war who were imprisoned in Nazi death camps during the Second World War. #WeRemember #SayNoToAntisemitism — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2020

Say No to Antisemitism, czyli pamięć w kolorze The Blues

Chelsea to jeden z najbardziej zaangażowanych w tę kwestię klubów piłkarskich na świecie. The Blues od 2018 roku przewodzą kampanii walczącej z dyskryminacją. Projekt miał swój początek podczas starcia Chelsea z Bournemouth 31 stycznia 2018 r., a więc niedługo po Dniu Pamięci o Holokauście. Fanom obecnym na Stamford Bridge wręczono specjalnie zaprojektowane etui na telefony, zachęcające do zgłaszania wszelkich zaobserwowanych form dyskryminacji, a na murawie rozwinięto ogromny baner z napisem Say No to Antisemitism (Powiedz nie antysemityzmowi). W loży dyrektorskiej pojawił się Naczelny Rabin Zjednoczonych Hebrajskich Kongregacji Wspólnoty Ephraim Mirvis, który przewodniczył ceremonii zapalania świec. Towarzyszyli mu specjalni goście, w tym ocalały z Holokaustu Harry Spiro (urodzony w Piotrkowie Trybunalskim) i przywódcy społeczności żydowskiej.

Today we mark #HolocaustMemorialDay.



Join us in honouring and remembering the victims of the Holocaust.

@TheIHRA | #WhyWeRemember pic.twitter.com/6KzRtzxxhd — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2022

Wykluczeni ze sportu i społeczeństwa

Dzisiaj przeczytałem, że główne kluby, w tym Karlsruher FV, podjęły decyzję o usunięciu Żydów z towarzystw sportowych. Niestety, muszę teraz z ciężkim sercem ogłosić odejście z mojego kochanego KFV, klubu, do którego należę od 1902 roku.

Po 31 latach Julius Hirsch musiał opuścić drużynę, której w 1910 roku pomógł zdobyć mistrzowski tytuł. Zamiast odejść na zasłużoną emeryturę, musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością – prześladowaniem, przymusową pracą i izolacją od reszty społeczeństwa. W 1943 trafił do Auschwitz, gdzie został zamordowany. Takich osób jak Hirsch było zdecydowanie więcej. Jego historia oddaje tragiczną rzeczywistość żydowskich sportowców w całej Europie. Gdy do władzy doszli naziści, kluby wykluczyły Żydów ze swoich szeregów, a lokalne zarządzenia zabraniały im stawiania stopy na boisku. Żydowskim towarzystwom aktywności fizycznej zakazano prowadzenia działalności, a należące do nich biura zdemolowano. W końcu aresztowano, deportowano i zamordowano żydowskich sportowców. Postanowiono skutecznie wykluczyć Żydów ze społeczeństwa. Jednym ze sposobów było pozbawienie ich możliwości uczestnictwa we wszelkich formach zgromadzeń sportowych.

#OTD 1 March 1943, Julius Hirsch was deported to #Auschwitz.

He was a well-known football player who represented the German National Team and had served in #WWI with distinction.



Learn more about this transport here https://t.co/WtUtBTHz3N pic.twitter.com/G2E4RnkF7A — Yad Vashem (@yadvashem) March 1, 2019

Chelsea mówi głośne “nie” dyskryminacji

Dlatego Chelsea, będąc klubem świadomym niezwykle istotnej roli sportu w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa, postanowiła rozpocząć wspomnianą wyżej globalną kampanię uświadamiającą. Say No to Antisemitism ma na celu przede wszystkim pozbycie się antysemityzmu z futbolu. Działania zorganizowane wokół akcji służą również edukacji rozmaitych grup odbiorców na temat Holokaustu, a także promowaniu tolerancji i akceptacji. To niezwykle istotny przekaz, zwłaszcza wobec dźwięku antysemickich pieśni, które słychać na trybunach piłkarskich w całej Europie, także w Premier League.

Chelsea FC stands with the UK's Jewish community, and Jewish communities across the world, in the face of rising antisemitism.



This hatred and intimidation towards the Jewish community is unacceptable and must stop.#SayNoToAntisemitism #NoToHate pic.twitter.com/q3i8OHWTTb — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 22, 2021

Dokładne poznanie historii Holokaustu może odegrać ogromną rolę w kwestii zmiany postaw. W tym celu The Blues w 2020 roku nawiązali współpracę z Międzynarodowym Sojuszem na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) i jako pierwsza drużyna sportowa przyjęli roboczą definicję* antysemityzmu. Krok, jaki poczynił londyński klub, zachęcił inne ekipy, a także ligi do szerzej zakrojonej działalności na tym polu. Dzięki temu powstały programy edukacyjne i szkoleniowe dla graczy i fanów, które zajmują się antysemityzmem w piłce nożnej.

Cesar Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek and Anita Asante joined Chelsea fans and invited guests at Stamford Bridge on Wednesday for the unveiling of the commemorative mural of Jewish football players and British POWs, which has been painted by street artist Solomon Souza. pic.twitter.com/nlaLnhNRw3 — Chelsea Foundation (@CFCFoundation) January 18, 2020

W tym miesiącu Chelsea znowu łączy siły z IHRA. Tym razem do istnienia powołano kampanię, która ma korzystać z historii osób takich jak Julius Hirsch. #WhyWeRemember upamiętnia losy sportowców, którym zabroniono robić to, co kochali, a także zabrano to, co najcenniejsze.

Postać Hirscha, uwieczniona na ścianie jednej z trybun Stamford Bridge, przypomina nam, że wszyscy mamy obowiązek pamiętać o tym, co było i działać tak, by już nigdy więcej się to nie powtórzyło. Nie wszystko, co ma miejsce na stadionie, zostaje w jego murach. Niejednokrotnie agresja i nienawiść wychodzą poza murawę i trybuny, skutecznie przenikając w głąb serc i dusz. Dlatego celem kampanii #WhyWeRemember i Say No to Antisemitism jest edukacja, której owocem ma być przyszłość wolna od dyskryminacji.

* Definicja stworzona wybrana na okazję, może nie być w pełni zgodna z ustalonymi lub autorytatywnymi definicjami, tudzież wstępna definicja, którą można dostosować, aby stworzyć definicję autorytatywną.