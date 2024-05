West Ham United rozważa pozyskanie obrońcy Wolverhampton

West Ham United zakończył już sezon ligowy. Teraz stołeczny klub zaczął prace nad wzmocnieniami. The Sun podało, że sternicy Młotów chcą pozyskać Maxa Kilmana z Wolverhampton.

Źródło: The Sun

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Max Kilman

Max Kilman może zamienić Wolverhampton na West Ham United

West Ham United zakończył ostatnią kampanię ligową na dziewiątej pozycji. Londyńczycy jednocześnie nie dali rady wywalczyć miejsca premiowanego grą w europejskich pucharów. Do szóstej Chelsea piłkarze Młotów tracili 11 oczek. Tymczasem teraz przedstawiciele klubu pracują nad budową drużyny na nowy sezon.

Według wieści The Sun władze West Ham United mają plan, aby sfinalizować transfer Maxa Kilmana z Wolverhampton. 27-latek jest wyceniany na 35 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Molineux Stadium obowiązuje natomiast do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika to z kolei 35 milionów euro. Zwolennikiem transferu z udziałem Kilmana jest przede wszystkim trener Julen Lopetegui, który przejął stery nad klubem z Londynu.

Nowy sezon ligowy w Premier League ma wystartować 17 sierpnia i potrwa do 25 maja 2025 roku. Będzie to jednocześnie 126. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Rozgrywki będą składać się z 33 kolejek weekendowych, czterech w środku tygodniu i w jednym dniu wolnym od pracy. Nowa kampania będzie jednocześnie pierwszą w historii ligi angielskiej, w której zostanie wykorzystania technologia półautomatycznego spalonego, Kluby Premier League były jednomyślne w tej sprawie, wyrażając zgodę na jej prowadzenia. Mecze z tego typu rozwiązaniem mają być realizowane po jednej z jesiennych przerw reprezentacyjnych.

