West Ham może pozyskać byłego piłkarza Chelsea. Zabiega o niego także inny klub Premier League

Tariq Lamptey może opuścić Brigton

Kluby z Premier League, West Ham United oraz Everton interesują się 24-letnim obrońcą, którego kontrakt z Brighton wygasa latem przyszłego roku. Mowa o Tariqu Lampteyu, reprezentancie Ghany, który w styczniu będzie mógł podpisać wstępne porozumienie z innym klubem.

Szybki boczny obrońca miał problemy z wywalczeniem sobie miejsca w podstawowej jedenastce Brighton. Były zawodnik Chelsea może poczekać do końca sezonu, by odejść na zasadzie wolnego transferu.

Everton ma braki na tej pozycji i widzi Lampteya jako potencjalne wzmocnienie swojej defensywy. Klub wolałby jednak poczekać do lata, by podpisać go wtedy za darmo.

Z kolei West Ham także bacznie obserwuje rozwój sytuacji. Młoty mogą być skłonne do wcześniejszego działania, żeby prześcignąć Everton.

Brighton nie chce ryzykować straty Lampteya bez opłaty. To może skłonić klub do sprzedaży zawodnika już w styczniu, by zarobić na jego odejściu. Taką sytuację może wykorzystać West Ham, które rozważa transfer 24-latka w zimowym okienku transferowym.

W tym sezonie Lamptey zagrał tylko raz w Premier League, notując asystę w 10-minutowym występie. Rozegrał także trzy spotkania w EFL Cup, zdobywając jedną bramkę. W całej swojej karierze w Premier League zaliczył 90 występów, w związku z czym wniósłby do przyszłego klubu swoje cenne doświadczenie.

