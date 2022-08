Pressfocus Na zdjęciu: Filip Kostic

Filip Kostic miał wzmocnić West Ham United. Londyńczycy sprowadzą jednak innego gracza na tę pozycję. Dzięki temu Serba może pozyskać Juventus.

West Ham był nastawiony, że ich szeregi zasili Filip Kostic

Serb nie chce jednak trafić do Premier League

29-latek woli trafić do Juventusu, który walczy o zawodnika

West Ham zdecydował się na innego zawodnika

Filip Kostic to piłkarz, którego umiejętności wzbudzają duży podziw. Zawodnik Eintrachtu Frankfurt, który w listopadzie skończy 30 lat, w minionym sezonie błyszczał w Lidze Europy. Został wybrany MVP tych rozgrywek, a jego zespół wygrał te rozgrywki. Nie dziwi zatem fakt, że transferu Serba chciał West Ham. Kostić prawdopodobnie wzmocni jednak Juventus.

29-latek znalazł się na celowniku turyńczyków już na początku letniego okna transferowego. Sprawa się jednak przeciągała, a klub z Serie A miał pilniejsze pozycje do wzmocnienia. Dzięki temu do gry wkroczył West Ham, który dogadał się z Eintrachtem. Problem pojawił się po stronie Kosticia. Serb wolał wzmocnić Juventus. Ten scenariusz znów stał się realny. Londyński klub aktywował klauzulę odstępnego (17,5 miliona funtów), którą w Burnley miał Maxwel Cornet. To Iworyjczyk ma pomóc Młotom w odnoszeniu sukcesów.

Kostic ma już ustalone warunki kontraktu z Juventusem. Turyńczycy mają mu płacić trzy miliony euro za sezon, informuje Alfredo Pedulla. Z kolei Romeo Agresti dodaje, że w najbliższych godzinach włoski klub złoży Eintrachtowi oficjalną ofertę transferu 29-latka, który ma kosztować kilkanaście milionów euro.

