West Ham ustalił cenę za Bowena. Jest wysoko

West Ham United ma w ostatnim czasie smykałkę do promowania reprezentantów Anglii, którzy ostatecznie przynoszą klubowi ogromne zyski. Nie tak dawno temu na London Stadium brylował Declan Rice. Młoty zdawały sobie sprawę, że o środkowego pomocnika powalczą najwięksi z największych, toteż postawili ogromne wymagania. Ostatecznie były kapitan opuścił swoją drużynę za ponad 116 milionów euro, czyli sto milionów funtów.

Londyńczycy ewidentnie nauczyli się na własnym doświadczeniu. Skoro zdołali przekonać Arsenal do zapłacenia takiej kwoty, chcą powtórzyć ten manewr. Teraz ogromne zainteresowanie wzbudza Jarrod Bowen. Skrzydłowy świetnie radzi sobie podczas trwającej rundy jesiennej. Nic zatem dziwnego, że więksi angielskiego futbolu już ostrzą na niego zęby. West Ham nie zamierza pozostawić nic przypadkowi. Jak poinformował portal Goal.com, klub oczekuje za podopiecznego takiej samej kwoty, jak niedawno za Rice’a. Krótko mówiąc, jeżeli Liverpool jest zainteresowany – a jest – to musi zapłacić ponad 116 milionów euro. Trudno wyobrazić sobie, by The Reds wydali taką fortunę na jednego gracza. Z pewnością jednak nie zabraknie chętnych, by choć zasiąść do stołu negocjacyjnego z londyńczykami.

Bowen rozegrał w tym sezonie już 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziesięć bramek i trzy asysty.

